Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Publicado pela primeira vez em Janeiro de 2018, Um casamento americano – ou An American Marriage, no original –, que nos chega agora a Portugal via Quetzal, tem uma prosa que vai directa ao osso. Ao longo do romance, tudo é tensão, tudo é enxuto.

A narrativa volta-se para um casal afro-americano de classe média. Celestial e Roy vivem em Atlanta e o casamento fresco segue sem grandes sobressaltos, durante um ano e pico, até Roy ser injustamente acusado de violar outra mulher. Ao longo da narrativa, não há dúvida da sua inocência, já que a acção é vista e contada por ambos e que fica claro que estavam juntos no momento da alegada violação. Inocente, o homem é condenado e começam as juras de amor. Tinham-se conhecido na Universidade e tudo era futuro. O futuro, ainda assim, implicava 12 anos de prisão. Os dois apostavam em sobreviver-lhes. Não havia volta a dar, o que havia sido jurado duraria para sempre.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.