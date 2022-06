Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu o jornalista António Ribeiro Ferreira, com 73 anos, vítima de cancro, doença que combateu vários anos. Até há pouco tempo, altura em que se reformou, Ribeiro Ferreira foi redator principal do jornal i, tendo sido antes diretor do jornal (entre 2011 e 2012) onde também chegou a ser editor de Economia.

Da sua longa carreira de jornalista constam passagens por vários jornais, entre as quais o Independente, quando este era dirigido por Paulo Portas, onde foi chefe de redação. Foi um dos locais mais marcantes da sua carreira profissional, onde consta na lista dos membros históricos do antigo semanário. Foi de lá saiu para diretor-adjunto do Diário de Notícias, que na altura estava sob o comando de Mário Bettencourt Resendes.

Uma curta biografia da sua carreira profissional, no site do i, conta como também foi chefe de redação do Tempo, diretor do Notícias de Primeira Página, editor e chefe de redação do Liberal, editor do Diário de Lisboa. Também passou pelo Correio da Manhã, onde foi redator principal.