Tom Hanks revelou ter acreditado que uma das cenas mais icónicas dos filmes onde entrou na década de 1990 poderia ter ‘morrido na praia’. Não, não se referia ao início do “Resgate do Soldado Ryan”. A cena onde Forrest Gump fala com estranhos sentado num banco de um parque foi inicialmente vista pela estrela de Hollywood com relutância.

Numa entrevista para o podcast ReelBlend, do site CinemaBlend, Tom Hanks explicou que na altura, as “cerca de 13 páginas de guião” com as conversas no banco foram gravadas num dia e meio, no que o ator achou tratar-se de “filmagens de interconexão” que seriam “palha para uma possível parte narrativa do filme”.

O ator, na altura, chegou a questionar o realizador se “alguém se vai importar sobre este doido sentado num banco“. A resposta de Bob Zemeckis foi igualmente dúbia, mas com mais esperança do que Tom Hanks: “Não sei, é um campo de minas, Tom, é um campo de minas. Nunca se sabe como é que as pessoas o vão receber.” Receberam bem, de tal modo que deu aso a uma das cenas mais icónicas do filme — o momento em que Forrest Gump diz a um estranho: “A vida é como uma caixa de chocolates. Nunca se sabe o que é que vai sair de lá.”

O filme de 1994 retrata a vida de um norte-americano do Alabama que, à falta de melhor capacidade cognitiva apresentava, pelo menos, uma inocência infantil, e que acaba por se encontrar em vários momentos que marcaram os Estados Unidos da América na segunda metade do século XX. A par de filmagens de momentos como a Guerra no Vietname, a maratona pelos EUA e (alerta de spoiler) a morte do amor da sua vida, o ator não acreditou que as cenas gravadas num banco de parque em Savannah, na Geórgia, fossem relevantes o suficiente para o arco narrativo de Forrest Gump.

Há um momento em que eu acho que um ator a gravar um filme se apercebe que é preciso esquecer tudo”, explicou no podcast. “É preciso esquecer todas as distrações sobre o que está a acontecer [fora do guião], porque é mesmo sobre as filmagens, é um momento em tempo real que é filmado em tempo real. (…) Tem de carregar, naquela cena, cada momento do tema do filme.”

O mais recente filme onde Tom Hanks entrou, “Elvis”, estreou em Portugal a 23 de junho. O ator representou, na biografia do Rei do Rock&Roll, o empresário de Elvis, o coronel Tom Parker.