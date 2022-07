A tenista cazaque Elena Rybakina, 23.ª jogadora do ranking mundial, apurou-se esta quarta-feira pela primeira vez para as meias-finais de um Grand Slam, ao derrotar a australiana Ajla Tomljanovic nos quartos de Wimbledon.

Na relva do All England Club, Rybakina, que já tinha igualado em Wimbledon o seu melhor resultado em Grand Slam, depois dos quartos em Roland Garros em 2021, ainda perdeu o primeiro set, mas acabou por virar o marcador, vencendo com parciais de 4-6, 6-2 e 6-3, em uma hora e 51 minutos.

Nas meias-finais, Rybakina vai defrontar a romena Simona Halep, 18.ª da hierarquia mundial, que, pouco antes, se desembaraçou da norte-americana Amanda Anisimova, 25.ª do mundo, por 6-2 e 6-4.