Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As críticas aos últimos concertos dos The Strokes não têm sido as melhores. A situação culminou com uma onda de comentários arrasadores depois de a banda norte-americana ter tocado na Dinamarca, no Roskilde Festival, um dos maiores festivais do norte da Europa, no passado dia 2 de julho. O crítico do Soundvenue, um site dinamarquês de notícias de cultura (sobretudo música e cinema), deu apenas uma estrela ao concerto, que descreveu como um “colapso histórico” devido à performance do vocalista Julian Casablancas. A indignação foi tal que o próprio Casablancas, geralmente alheio a este tipo de polémicas, comentou o caso no Instagram, dizendo precisamente que não costuma ligar “a coisas do Twitter” e que se encontra bem — tanto quanto sabe.

Depois do “incidente dinamarquês”, as espectativas para o concerto desta quarta-feira à noite no NOS Alive eram, no mínimo, moderadas. A juntar a isso estava o facto de os concertos anteriores em Portugal não terem impressionado pela positiva. A atuação no Passeio Marítimo de Algés não terá sido tão má quanto a do Roskilde Festival (“colapso histórico” não é um termo que se lhe aplique), mas esteve longe de ser memorável. Os músicos estiveram bem (nem seria de esperar menos depois), mas o mesmo não se pode dizer de Casablancas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.