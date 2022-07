Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os Metallica andam há 41 anos nisto, mas o entusiasmo e dedicação são os mesmos. Sorriso nos lábios, guitarra a rodar e um conjunto de canções de fazer inveja — não faltou nada no concerto desta sexta-feira à noite no NOS Alive, o último da digressão europeia e o “melhor” de todos, segundo assegurou Lars Ulrich. Não há maneira de saber se o baterista disse a verdade, mas a alegria da banda esteve em harmonia com a do público — “a família Metallica”, como lhe chamou várias vezes James Hetfield –, que cantou do início ao fim o alinhamento “perfeito”, composto por temas retirados dos vários álbuns do grupo norte-americano de thrash metal, desde o Kill ‘Em All ao Hardwired… to Self-Destruct. Se foi tecnicamente perfeito? Não, não foi (mas alguma vez os Metallica deram um concerto sem um único “prego”?). A voz de Hetfield não teve falhas? Não, não teve, mas o que é que se pode esperar mais de uma banda com mais de 40 anos de estradas? E encheu as medidas? Isso, sem dúvida — e soube a pouco.

Os grandes cabeças de cartaz do terceiro dia do NOS Alive, os Metallica encerraram o palco principal com alguns minutos de atraso (o concerto estava marcado para as onze em ponto), que foram compensados pelo facto de o primeiro tema ter sido “Whiplash”. A sexta música do Kill ‘Em All não costuma fazer parte dos alinhamentos da banda, que decidiu introduzi-la no início de todos as atuações da tour europeia, seguida de “Creeping Death” e “Enter Sandman” — uma muito necessária explosão de energia, depois de um dia quente (os termómetros aproximaram-se dos 40 graus) marcado por concertos maioritariamente mornos.

