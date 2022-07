Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O dia era de Da Weasel, mas os cabeças de cartaz eram os Imagine Dragons. E não faltavam fãs no recinto do Passeio Marítimo de Algés — vestidos a rigor, com t-shirts e até com as palmas das mãos pintadas com o nome da banda norte-americana de pop rock, destacavam-se da multidão. Alguns seguravam bandeiras junto às grades do palco principal, onde “acamparam” ao início da tarde para garantir o melhor lugar.

Formados em 2008 em Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada, os Imagine Dragons foram, desde o início, um sucesso comercial. O primeiro disco, Night Visions (2012), vendeu mais de 83 mil cópias nos Estados Unidos da América e chegou ao top 10 de vendas em vários países — Portugal incluído. Com os álbuns seguintes não foi muito diferente. Em plena pandemia, lançaram Mercury — Act I e, este verão, Mercury — Act II. A digressão que os trouxe a Portugal, a “Mercury Tour”, iniciada em fevereiro nos Estados Unidos da América, serve para promover os dois discos, mas não foram estes o foco do concerto no último dia do NOS Alive, que percorreu a discografia dos Imagine Dragons, sem ignorar todos grandes hits. O alinhamento foi muito semelhante ao apresentado no Mad Cool Festival, em Madrid, onde também atuaram os Metallica, à exceção da versão acústica de “Forever Young”, o famoso tema dos Alphaville.

