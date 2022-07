Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Apple e a Amazon apresentaram contas trimestrais na noite desta quinta-feira, já após o fecho da sessão em Wall Street. As pressões trazidas pela inflação estão a ser visíveis no negócio das duas empresas, mas são mais expressivas no desempenho da gigante de comércio eletrónico do que na dona do iPhone.

No segundo trimestre do ano, terminado em junho, a Amazon divulgou ao mercado uma passagem de lucros a prejuízo, reportando um resultado líquido negativo de dois mil milhões de dólares. Este valor compara com os lucros de 7,8 mil milhões de dólares de há um ano. Mais uma vez, o resultado líquido da empresa voltou a ser influenciado pelo investimento da companhia na fabricante de automóveis elétricos Rivian. Em apenas três meses, este investimento pesou 3,9 mil milhões de dólares nas contas da empresa liderada por Andy Jassy.

