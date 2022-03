Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Apple está a preparar um modelo de subscrição para smartphones iPhone e tablets iPad. Segundo a Bloomberg, a gigante tecnológica norte-americana quer já em 2023 que os consumidores possam pagar uma tarifa mensal para utilizarem um aparelho da marca em vez de desembolsarem um valor mais elevado e ficarem proprietários do produto.

Ainda não há informação sobre os países onde este serviço estará disponível. Porém, a Bloomberg avança que pode ser lançado já em 2023.

Nos últimos anos, como explica o The Verge, a Apple tem investido cada vez mais em modelos de assinaturas como o Apple Music, o Apple TV Plus, o Apple News Plus, o Apple Fitness Plus ou o Apple Arcade. Muitos desses serviços foram agrupados nos pacotes Apple One, que engloba num só serviço de subscrição todas as ofertas.

Segundo a Bloomberg, a aposta da Apple passará pelo pagamento de um valor mensal por dispositivo adicionando-se, caso sejam lançados novos produtos ou o consumidor queira ter um smartphone de modelo superior, um pagamento extra. Além disso, pagando por este serviço, o utilizador terá de vincular os produtos à sua conta Apple, não podendo utilizá-lo sem estar registado.

Noutros países, como os EUA, a Apple já tem serviços de retoma que permitem ao utilizador devolver o equipamento que compraram e, por um valor adicional, receberem um modelo superior. Além disso, e em parceria com operadoras, a empresa permite também que se possam comprar estes equipamentos por um valor mensal agregado ao pacote de telecomunicações mensal.