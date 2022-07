Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há um ano, as chaves do “reino” Amazon mudaram de dono. Jeff Bezos abandonou a liderança da empresa que fundou em 1994 e que se tornaria numa das tecnológicas mais valiosas do mundo. Coube a Andy Jassy, até então à frente da empresa de infraestrutura cloud Amazon Web Services, um dos motores das receitas da Amazon, receber o testemunho e suceder ao fundador da empresa.

Passado quase um ano – Andy Jassy assumiu oficialmente o cargo de CEO a 5 de julho de 2021 – o executivo norte-americano tem agora desafios diferentes daqueles que eram inicialmente antecipados. Se o regresso dos clientes da Amazon aos hábitos pré-pandemia, consequentemente abrandando o ritmo de compras online, já começava a ganhar contornos de desafio para o negócio em 2021, o tempo acabaria mesmo por dar razão a esta questão. E a essa normalização de hábitos, juntaram-se outros desafios: a escalada da inflação e o regresso de uma guerra à Europa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de fevereiro.

