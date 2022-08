"Hold Me Closer". Britney Spears junta-se a Elton John para regressar à música

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Britney Spears prepara-se para regressar ao mundo da música em colaboração com Elton John. Trata-se, de acordo com o jornal britânico The Guardian, de uma nova versão do single “Tiny Dancer“, do cantor britânico, lançado em 1971.

Os rumores de uma possível colaboração entre os dois artistas surgiram no mês passado. Esta segunda-feira, Elton John publicou, na rede social Instagram, um emoji de uma rosa e de um foguetão junto às palavras “Hold Me Closer“, acabando por confirmar a notícia. A música ainda não tem dada prevista de lançamento.