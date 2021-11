Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Britney Spears ficou finalmente livre da tutela do pai (e do seu contabilista), que controlou a sua carreira e o seu dinheiro quase 14 anos. Um tribunal de Los Angeles decidiu, esta sexta-feira, a favor da cantora norte-americana, com efeitos imediatos.

De acordo com a Associated Press, foram mais de cinco meses de processo judicial, em que Britney Spears exigiu o fim da tutela paterna, de forma a poder tomar as suas próprias decisões pessoais — sem a interferência do familiar.

O testemunho de Britney Spears, em tribunal, foi decisivo. A cantora alegou que todas estas restrições eram “abusivas” e tiveram um forte impacto na sua saúde mental. Para a artista, o pai “nunca esteve à altura” de ser o seu tutor, justificando com o seu “conhecido alcoolismo” e o “trauma que infligiu desde a infância”.

O pai já tinha dito que aceitava renunciar à tutela da filha, tendo acabado por atribuir esse papel ao seu contabilista, John Zabel, que iria tratar dos assuntos financeiros até 31 de dezembro, e também a uma mulher da sua confiança, Jodi Montgomery, que ficou encarregue dos assuntos pessoais.

Com esta decisão do tribunal, Britney Spears vê-se livre de qualquer tutela, que dura desde 2008. O pai tinha um forte controlo na vida da filha, podendo escolher se a artista podia ou não engravidar ou eleger o seu reportório.