Britney Spears revela ter perdido o bebé

Britney Spears anunciou este sábado no Instagram ter sofrido um abordo no início da gravidez. A cantora revelou em abril estar grávida do terceiro filho, meses depois de se ter libertado da tutela do pai, que tinha poder de decisão incluindo sobre as gravidezes da filha.

“É com grande tristeza que anunciamos que perdemos o nosso bebé milagre no início da gravidez”, declarou Britney Spears em seu nome e do noivo, o personal trainer Sam Asghari, admitindo que o casal talvez devesse ter esperado antes de fazer o anúncio. “Estávamos demasiados entusiasmados por partilhar as boas notícias. O nosso amor é a nossa força”, disse.

Revelando que o casal vai continuar a tentar expandir a sua “bonita família”, Britney Spears agradeceu o apoio dos fãs e pediu privacidade neste “momento difícil”.