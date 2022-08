Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Kylie Minogue Wines, marca de vinhos rosé criada pela cantora pop com o mesmo nome, acaba de chegar a Portugal, avança a Sogrape Distribuição, que detalha que os produtos disponíveis serão o Sparkling Prosecco Rosé, Côtes de Provence Rosé e Signature Rosé.

A marca Kylie Minogue Wines foi lançada em 2020, tendo vendido, desde então, mais de 5 milhões de garrafas nos dez países em que está presente — sendo os rosés Signature e Prosecco os mais comercializados do Reino Unido. A marca já foi distinguida com um Golden Wine Award, em 2021, na categoria de empreendedorismo vínico, e recebeu dois prémios nos The Drinks Business Wine Awards. “A minha principal preocupação foi a qualidade”, disse a cantora sobre o desenvolvimento da marca à W Magazine. “Não adiantava desperdiçar o meu tempo — e o tempo de todos — se fosse por um produto em que realmente não acreditávamos e não achávamos que tinha oportunidade de ir longe para se tornar uma marca a sério.”

Os vinhos Kylie Minogue Wines disponíveis em Portugal ↓ Mostrar ↑ Esconder Kylie Minogue Côtes de Provence Rosé Produzido na propriedade Château Sainte Roseline, na mais antiga região vinícola da França, apresenta-se tem um tom rosa-pálido e um aroma toranja, melancia e flor de limoeiro. É seco e texturizado com frutos frescos. PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Kylie Minogue Sparkling Prosecco Rosé Com notas de morangos, framboesas e flores, fresco e com acabamento cítrico, nasce na propriedade Zonin, uma empresa familiar produtora de vinhos, que fica nas colinas de Gambellara, em Itália, onde se produzem alguns dos melhores Proseccos do mundo — incluindo as sete gerações pioneiras do D.O.C. Prosecco Premium. Kylie Minogue Signature Rosé Produzido a partir de uvas Carignan e Cabernet Sauvignon, da costa sul de França, famosa pela inovação no campo da viticultura, utiliza bagas frescas e flores brancas, com um acabamento frutado e crocante.

A comercialização dos vinhos Kylie Minogue Wines em Portugal pela Sogrape Distribuição é um “privilégio”, considera o diretor geral, Gonçalo Sousa Machado. “É um privilégio trazer vinhos Kylie Minogue para Portugal e reforçar o nosso portefólio com esta referência. Através da sua paixão pelo vinho e gosto requintado, Kylie Minogue criou um portefólio de rosés elegantes, tanto na sua composição como no design, que são um verdadeiro caso de sucesso em diversos países e acreditamos que Portugal não será exceção”, diz a nota enviada às redações. A cantora é um entre os vários nomes de celebridades cuja fama se manifesta hoje também neste setor, de Cameron Diaz a John Malkovich.

Kylie Minogue Côtes de Provence Rosé 3 fotos

Como é que da música pop se faz a transição para vinhos premiados? A ideia surgiu em 2017, quando a cantora, que dá voz ao tema “Can’t Get You Out of My Head”, estava em Nashville, no estado do Tennessee, a gravar o álbum Golden. “Estava muito calor. Jantávamos ao ar livre, a beber rosé”, lembrou à mesma publicação. “Uma noite, estava a olhar para um copo e era tão bonito com a cor a sair dele. Estava num sítio bom. Estava num momento feliz da minha vida e senti-se realmente criativa e inspirada, e nesse momento, disse: ‘Adoraria ter meu próprio Rosé um dia’.” Aconteceu: a marca nasceu e em 2020 foi lançada internacionalmente.