O primeiro troféu europeu da temporada, o primeiro teste de fogo da época, a primeira noite de gala do ano. A Supertaça Europeia serve para coroar o derradeiro rei da Europa, entre o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Liga Europa, mas também serve para abrir o apetite para as competições que aí vêm. Esta quarta-feira, em Helsínquia, Real Madrid e Eintracht Frankfurt defrontavam-se no primeiro grande jogo europeu de 2022/23.

Ainda assim, a situação atual das duas equipas não era semelhante. Para o Real Madrid, a Supertaça Europeia era mesmo o primeiro jogo oficial da temporada, já que a liga espanhola ainda não arrancou e que os merengues ainda só disputaram encontros particulares. Para o Eintracht Frankfurt, a Bundesliga já teve uma jornada (e desde logo com uma goleada sofrida contra o Bayern Munique) e a Taça da Alemanha também já teve a primeira ronda. Ou seja, se os espanhóis olhavam para o jogo como a primeira grande oportunidade para testar e experimentar dinâmicas, os alemães entravam em campo depois de já terem abordado estratégias e projetos.

