O FBI concluiu que a arma que matou a diretora de fotografia Halyna Huchins, na rodagem do filme “Rust”, não poderia disparado “sem que o gatilho tivesse sido premido”, uma vez que as suas “componentes internas estavam intactas e funcionais”, avança a estação americana ABC News.

Foi o ator Alec Baldwin, que, em outubro de 2021, disparou sobre a diretora de fotografia, enquanto ensaiava para uma cena envolvendo um revólver de ação simples F.lli Pietta calibre .45 Colt. O western estava a ser rodado no estado americano do Novo México.

De acordo com relato do próprio, Baldwin não sabia que a arma tinha munições. Dois meses depois, em dezembro, garantiu que não tinha premido o gatilho. “O gatilho não foi premido. Eu não premi o gatilho”, disse, em entrevista à mesma estação televisiva.

A conclusão do FBI aponta no sentido contrário. De acordo com a ABC News, o relatório forense agora divulgado faz parte da investigação criminal sobre a morte de Huchins, que está a ser conduzida pelas autoridades do condado de Santa Fé. Estes documentos do FBI foram revistos pelo investigador do Novo México, que, num relatório a que a estação teve acesso, terá classificado a morte da diretora de fotografia como acidente. “Com base em todas as informações disponíveis, incluindo a ausência de intenção óbvia de causar dano ou morte, a forma de morte é melhor classificada como acidente.”

O Ministério Público ainda pode avançar com acusações criminais, estando a aguardar acesso aos registos telefónicos de Baldwin para prosseguir com a investigação.

As normas de segurança da rodagem deste filme também levaram à abertura de uma investigação. Em abril, um relatório divulgado pelo Gabinete de Saúde e Segurança no Trabalho no Novo México concluiu que houve falhas “graves e intencionais” durante a rodagem de “Rust”, considerando também que a produção mostrou “uma indiferença clara” em relação aos perigos associados ao uso de armas de fogo e segurança dos funcionários.

“O ponto principal aqui é que era obrigação dos funcionários seguirem os padrões nacionais, e isso não aconteceu nas filmagens de Rust”, disse o relatório. Além de Hutchins, que tinha 42 anos, também o realizador do filme, Joel Souza, de 48, foi atingido.

Em outubro de 2021, mês do incidente, foram apreendidas três armas, cartuchos e munições no cenário das filmagens de “Rust”. Pela altura, a procuradora distrital Mary Carmack-Altwies avançou que a investigação iria concentrar-se na parte balística, de forma a perceber que tipo de munição estava na arma usada pelo ator e quem terá colocado a bala real na arma.