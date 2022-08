Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ataque a Salman Rushdie na passada sexta-feira levou a uma corrida às livrarias. Leitores em todo o mundo procuraram obter uma cópia de Os Versículos Satânicos, o romance que fez com que o escritor britânico de origem indiana fosse alvo de uma fatwa (uma opinião sobre a interpretação e aplicação da lei islâmica e não uma sentença de morte) no final dos anos 80.

Um dia após o incidente, o livro subiu para o primeiro lugar do top de literatura contemporânea e ficção da Amazon e é atualmente o 26.º mais popular do site de vendas. Olhando especificamente para os Estados Unidos da América, a obra ocupa a 18.º posição, refere a Forbes.

Um aumento na procura desta e outras obras do autor, nomeadamente Os Filhos da Meia-Noite, foi igualmente registado noutros países de língua inglesa, como Canadá, Reino Unido e Austrália. No site Book Depository, que vende para todo o mundo, as várias edições em inglês de Os Versículos Satânicos encontram-se esgotadas.

Em Portugal, porém, o ataque ao escritor de 75 anos teve pouco impacto no top de vendas nacionais. Contactada pelo Observador, a Leya, grupo editorial a que pertence a Dom Quixote, chancela que tem vindo a publicar as obras do autor britânico residente nos Estados Unidos, incluindo Os Versículos Satânicos, admitiu não ter notado uma mudança nas vendas.

“Neste momento ainda não notamos um aumento concreto de vendas, mas temos os livros de Salman Rushdie disponíveis nas livrarias [físicas] e nas livrarias online“, disse ao Observador fonte oficial.

Salman Rushdie foi esfaqueado na sexta-feira no Chautauqua Institution, em Nova Iorque, onde ia participar num evento moderado por Henry Reese, um dos fundadores de uma organização que oferece proteção a escritores ameaçados. O autor foi transportado em estado grave para o hospital, onde ainda se encontra internado.

Rushdie foi obrigado a esconder-se no final dos anos 80 quando, na sequência da publicação de Os Versículos Satânicos, inspirado na vida do profeta Maomé, Aiatola Khomeini lhe lançou uma fatwa. Ultimamente, o autor, que reside nos Estados Unidos, levava uma vida praticamente normal.