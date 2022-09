Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As imagens captadas no Festival de Cinema de Veneza mostram um elenco feliz e unido — mas incompleto: a realizadora Olivia Wilde de um lado; o ator principal (e namorado) Harry Styles no oposto; e, entre eles, Chris Pine e Gemma Chan. Na conferência de imprensa que antecedeu a antestreia de “Don’t Worry Darling”, esta segunda-feira, 5 de setembro, foi notória a ausência da atriz principal: onde andava Florence Pugh e por que motivo faltou?

Mesmo antes de chegar aos cinemas, “Don’t Worry Darling”, um drama psicológico que se passa na década de 50 (estreia-se nos cinemas portugueses a 22 de setembro, com o título “Não te Preocupes, Querida”, tem estado no centro de várias polémicas — aquelas que Wilde se recusou a comentar aos jornalistas, alegando que a “internet se alimenta a si própria”. Não estão confirmados os motivos que justificam o conflito com Florence Pugh, mas há várias teorias. E certo é que enquanto a ausência da atriz na conferência de imprensa era justificada aos jornalistas com a rodagem da segunda parte do filme “Dune”, a mesma era fotografada a chegar à cidade italiana. Evidente tem sido também o silêncio nas redes sociais: conhecida por promover os filmes que protagoniza, optou, neste caso, pelo silêncio. Não há pistas de “Don’t Worry Darling” nas plataformas online de Pugh.

“The internet feeds itself and i dont feel the need to contribute, i think is sufficiently well nourished” – Olivia Wilde at the Venice Film Festival pic.twitter.com/cdKDVd52LL — Olivia Wilde Updates (@WildeUpdates) September 5, 2022

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.