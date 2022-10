Este artigo é da responsabilidade da PLMJ

Texto: João Silvério, Curador da Fundação PLMJ

Da palavra ao desenho, é a terceira exposição da coleção da Fundação PLMJ em colaboração com o Instituto Camões em Berlim, e é dedicada ao seu núcleo de desenho, compreendendo diferentes formas de abordar esta disciplina, como a serigrafia, a monotipia, a impressão fotográfica, a escultura, a colagem e o recorte, entre outros meios, não esquecendo o texto. Inclui obras dos artistas: Alice Geirinhas, Catarina Leitão, Gonçalo Barreiros, João Nora, João Pedro Vale, Rosana Ricalde, Susana Gaudêncio e Yonamine.

A seleção dos artistas, e das suas obras, assenta numa prática do desenho que se cruza com a palavra no sentido em que esta pode ser simultaneamente desenho, signo, memória histórica, literária ou ativista. A inclusão de uma escultura permite que nos aproximemos de uma ideia de desenho com matriz gráfica, mas que cria uma relação tridimensional enquanto escultura, elemento irónico e enigmático no espaço da exposição.

A coleção de arte da Fundação PLMJ institucionalizou-se em 2001, ano em que esta entidade filantrópica é constituída pela PLMJ – Advogados, SP, RL e inicia um programa sistemático de apresentações públicas da coleção, com diferentes escalas e amplitudes, mas mantendo a mesma atenção à criação artística contemporânea. A Fundação, através da sua prática colecionista, abriu diferentes abordagens à criação contemporânea, sendo de sublinhar que os artistas da coleção são na sua totalidade membros de uma comunidade que comunica numa mesma língua, o que faz da coleção um acervo composto pela diversidade que desenha um mapa internacional em vários quadrantes, sob a denominação CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Da palavra ao desenho estará patente no Camões Berlim até ao dia 18 de novembro e pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 17h00.

Ouça aqui o episódio do Podcast da PLMJ sobre o tema.

Leia também: