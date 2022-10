O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, disse esta quarta-feira que está à espera que o ministro Pedro Nuno Santos responda à proposta de isentar de portagens as deslocações dentro do Município.

Um dia após o anúncio feito pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, de redução das portagens na A22 e no interior, Ribau Esteves lembrou neste dia o ministro da tutela, Pedro Nuno Santos, de que tem na mesa uma proposta para alterar as portagens em Aveiro.

Em declarações à Lusa, Ribau Esteves insiste que “não faz sentido” a existência de um pórtico de cobrança de portagens junto ao Estádio Mário Duarte, num dos acessos à cidade, mas quer mais: isenção de portagens nas deslocações dentro do município de Aveiro.

“O sistema permite saber que o nosso carro entrou no pórtico A e saiu no pórtico B e, por conseguinte, saber se a circulação é feita dentro do município de Aveiro ou não”, salientou o autarca.

O presidente da Câmara de Aveiro defende que as viagens para fora, Lisboa ou Porto, por exemplo, seriam pagas, ao contrário das deslocações internas que deveriam ficar isentas.

“Em relação ao nó do Estádio, nós continuamos com a nossa luta pela desativação e remoção do pórtico porque não tem sentido, e o Governo sabe disso, nomeadamente o ministro Pedro Nuno Santos que é quem tem a tutela”, disse.

Ribau Esteves, que preside também à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), pretende que os circuitos internos de Aveiro fiquem isentos e até alarga esse modelo às viagens dentro do território da NUT III (divisão para efeitos de planeamento que corresponde grosso modo à comunidade intermunicipal).

“Temos essa proposta feita e neste momento estamos a aguardar por uma reunião, neste caso específico com o ministro Pedro Nuno Santos, com quem já tínhamos debatido essa matéria no governo anterior”, esclareceu.