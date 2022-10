Os Queen anunciaram o lançamento de uma nova música com a presença de Freddie Mercury. A música, intitulada “Face It Alone” data de 1988, por ocasião das gravações do álbum “The Miracle”, lançado no ano seguinte.

A música, que nunca foi acabada, esteve “perdida” nos arquivos da banda durante 34 anos. Recentemente foi redescoberta e recuperada, e é agora lançada oficialmente como single.

Encontrámos uma pequena joia do Freddie da qual nos tínhamos esquecido. É maravilhosa” declarou Roger Taylor, baterista da banda, numa entrevista à BBC Radio 2 em junho.

Já o guitarrista Brian May afirmou que a música estava “escondida à vista de todos”, e que durante muito tempo se pensou que não fosse possível recuperá-la, dado o estado degradado das gravações. A equipa de engenheiros sonoros acabou por conseguir “colar vários bocados todos juntos”, por forma a conseguir agora revelar ao mundo a música inédita.

“Face It Alone” é uma de 20 músicas que emanaram das sessões de “The Miracle”, mas que acabaram por não ser incluídas na versão final do álbum. O seu conteúdo é mais sério do que outros temas que integraram o disco, como “I Want It All” e “The Invisible Man”, e inclui versos que parecem aludir à luta privada de Freddie Mercury contra o vírus VIH/Sida.

Freddie Mercury, que foi vitimado pela doença em 1991, foi até à sua morte o vocalista da banda de rock britânica, considerada uma das melhores de todos os tempos, e responsável por temas como “Bohemian Rhapsody”, “We Are the Champions” ou “We Will Rock You”, entre outros.

Em anos recentes, os Brian May e Roger Taylor têm atuado com o cantor Adam Lambert, realizando digressões por todo o mundo sob o nome “Queen + Adam Lambert”.