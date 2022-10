O desafio é cada vez mais complexo: não é expectável apenas que uma empresa cresça, mas também que o faça com maior responsabilidade. É verdade, a sustentabilidade é um tema cada vez mais urgente no mundo empresarial, nomeadamente ligada a valências e soluções que facilitem esta transformação. O caminho da reinvenção e inovação não é fácil para as empresas, mas a Salesforce – líder mundial de Customer Relationship Management (CRM) – tem pautado o seu percurso por mecanismos de resposta a essa preocupação, bem como pela simplificação de processos tradicionalmente complicados.

Um autêntico fenómeno tecnológico global, que decorre anualmente, a Dreamforce é a maior conferência mundial de software empresarial e assinalou este ano o seu 20.º aniversário. Com foco na experiência e na modernização de ferramentas, o evento Dreamforce 2022 distinguiu-se, uma vez mais, pela divulgação de soluções sustentáveis para a comunidade Salesforce. Plataformas focadas na otimização da experiência do utilizador e também na produtividade das próprias empresas, assim como estratégias de descarbonização, são os principais destaques da Dreamforce 2022.

Innovation Day Lisboa ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Esta viagem de inovação tem paragem obrigatória em Lisboa, já dia 25 de outubro. No evento “Innovation Day Lisboa”, a Salesforce vai dar a conhecer todas as novidades recentes, com o objetivo de tornar a ponte que liga as empresas ao futuro cada vez mais curta. Este evento conta com o apoio dos parceiros Capgemini, Cognizant, Innovagency, LabsXD, Near Partner, Step Ahead Consulting, OSF Digital, Imroovebytech, Accenture, TRH e Wunderman. As inscrições já estão abertas.

Salesforce Genie: sem ter de esperar

A Genie é uma plataforma CRM que faz história pela sua capacidade de trabalhar dados em tempo real, numa melhoria significativa da experiência do consumidor, tornando ainda mais competitiva a plataforma Salesforce Customer 360 para as empresas. Marcas de renome, como a Ford, a L’Oreal, a Formula 1® e a PGA TOUR Superstore, já estão a beneficiar da ferramenta.

Numa era de globalização, a Genie oferece uma experiência de consumo que marca a diferença no mercado, ao desenvolver um processo personalizado e em tempo real, com as empresas a terem a capacidade de ler e transformar dados com muita rapidez. Esta ferramenta vem dar resposta a uma necessidade muito concreta, como que por “magia”. Um estudo da McKinsey diz que 71% dos consumidores espera uma interação personalizada, mas o facto de os dados muitas vezes estarem espalhados ou até duplicados complica a resposta eficiente das empresas.

Um game changer no que diz respeito à área de CRM: a plataforma Genie gere milhões de dados sobre consumidores, em tempo real, e harmoniza-os, oferecendo uma informação dinâmica e concentrada sobre a experiência desse mesmo consumidor. Mas não só: em termos práticos, a comunicação entre gestores e clientes fica mais simples e sem falhas, além de trabalhar com base em informação atual.

Serviços como o Einstein AI e o Flow, tornam-se , assim, ainda mais atrativos para qualquer empresa. Por exemplo, o Flow, ligado à automatização de processos – e que já poupa às empresas 100 mil milhões de horas todos os meses – pode agora trabalhar dados em tempo real.

NetZero Marketplace: ação é a palavra-chave da sustentabilidade

Quer ter uma empresa mais “amiga do ambiente”, mas não sabe por onde começar? A plataforma Net Zero Marketplace vai permitir às empresas aumentar o alcance das suas iniciativas “verdes”; em termos práticos, liga os compradores a ecoempreendedores – entidades ligadas à resolução de questões ambientais, naquele que pretende ser um sistema transparente e confiável de compra de créditos de carbono, que visa acelerar a transição das empresas para soluções mais sustentáveis.

Com o esforço de sustentabilidade que tem vindo a ser desenvolvido pelas empresas – nomeadamente para atingirem as metas de zero emissões – e cuja tendência é de subida, os estudos da McKinsey apontam para um crescimento do mercado de carbono voluntário na ordem dos 50 mil milhões de dólares até 2030. No entanto, embora a vontade das empresas seja declarada, é preciso dar respostas simples para as dificuldades complexas que esta transformação por vezes representa.

O Net Zero Marketplace, parte da Commerce Cloud, vem ocupar uma lacuna existente no processo, e uma dificuldade existente nas empresas, antecipando e potenciando consequências positivas para uma realidade mais “verde” e sustentável. E, mesmo que seja um cidadão comum, pode também usar esta plataforma para se informar melhor sobre este tipo de iniciativas.

Slack Canvas: aumente a produtividade da sua equipa

Um grupo mais unido e comunicativo funciona melhor: a teoria é bastante simples, mas colocá-la em prática nem sempre é fácil. A automatização do fluxo de trabalho numa equipa é crítica para o bom funcionamento e rapidez do negócio, pelo que quanto mais facilitado for esse processo, melhor será para qualquer empresa. Sobretudo com a popularização de modelos de trabalho remoto ou híbrido.

O Slack Canvas, que ficará disponível no próximo ano, é uma nova plataforma digital apoiada sobretudo nas capacidades do Salesforce Costumer 360, com acesso direto a partir do Slack a ferramentas habitualmente externas, por exemplo, resultando em melhorias concretas na produtividade das equipas. A plataforma proporciona aos colaboradores o acesso comum a informação, de forma simplificada, com capacidade de resposta rápida e um espaço colaborativo. Entre as principais mais-valias, destacam-se:

Slack Canvas: revoluciona a forma como as equipas selecionam, organizam e partilham recursos críticos. Emparelhado com a plataforma Slack, qualquer pessoa pode personalizar o ecrã com automatizações (formulários, por exemplo) que poupam tempo e aumentam a produtividade.

revoluciona a forma como as equipas selecionam, organizam e partilham recursos críticos. Emparelhado com a plataforma Slack, qualquer pessoa pode personalizar o ecrã com automatizações (formulários, por exemplo) que poupam tempo e aumentam a produtividade. Slack Huddles: baseia-se na experiência de áudio, nomeadamente com ferramentas de vídeo (tamanho leve), partilha de ecrã com várias pessoas e threads de mensagens, entre outras capacidades que reforçam um trabalho mais próximo, mesmo à distância.