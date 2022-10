Só o Alentejo deve ser atingido pela onda calor que vai afetar Espanha e sul de França. Temperaturas voltam a estar perto dos 30ºC

Uma massa de ar quente vinda do norte de África vai passar pela Península Ibérica e provocar uma onda de calor que pode fazer subir as temperaturas até 10ºC acima dos valores para esta época do ano. Os espanhóis chamam-lhe “calima” e o termo aplica-se aqui porque serão eles os mais afetados: certas zonas de Espanha, junto ao Mediterrâneo, podem ultrapassar os 33ºC e lembrar mais o fim do verão do que o aproximar do Natal. As altas temperaturas devem chegar também a partes de Itália e de França, mas por cá só o Alentejo deve ser atingido: nos distritos de Évora e Beja já entre esta quarta e quinta-feira estão previstas máximas de 28º e 29º.

No resto do país, não vai ser contudo assim. Pelo menos, não são essas as previsões para já, nem para o Algarve, nem para o litoral e muito menos para as zonas acima do Mondego, para onde esta terça-feira estão aliás emitidos alertas amarelos devido à chuva forte e ao vento com rajadas que podem ir até aos 70 km/h. É provável aliás que continue a chover até ao fim da semana, estando previstas também trovoadas. Apesar da chuva, que se manterá também na zona de Lisboa, será ainda assim de esperar uma pequena subida de temperatura nos próximos dias — sexta-feira haverá uma pequena descida, mas será a exceção —, que se acentuará no sábado, mas nada que faça pensar em praia (a única coisa digna de nota é que as noites não estarão tão frias).

Multimédia Meteo

Atenção aos Avisos Meteorológicos para o Continente:

Precipitação – Amarelo [ 25 Out 03:00 – 25 Out 12:00 ]

Períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada.https://t.co/8lLfX7qdCG pic.twitter.com/z8HZD17JX6 — IPMA (@ipma_pt) October 24, 2022

