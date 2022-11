O Banco Montepio fechou os primeiros nove meses do ano com lucros para 23,9 milhões de euros, o que compara com 14,2 milhões de euros de prejuízo no mesmo período do ano anterior. Redução das provisões e imparidades ajudou aos lucros, que também beneficiaram do aumento da margem financeira e das comissões e, ainda, da descida dos custos operacionais.

Segundo a informação comunicada esta sexta-feira pelo banco, houve um aumento do produto bancário em 11,8 milhões de euros, com destaque para a subida da margem financeira (que subiu ligeiramente, de 171,6 milhões para 173,4 milhões) e das comissões (que aumentaram 7%).

Decisiva para os resultados foi, também, a redução dos custos operacionais em 16,1 milhões de euros, com o banco a começar a colher os frutos da redução de pessoal que foi feita nos últimos anos. Por outro lado, a instituição financeira fez menos 45 milhões de euros em imparidades e provisões, o que também ajudou à conta final dos resultados.

Os números dos primeiros nove meses do ano refletem, porém, um impacto negativo de 22,7 milhões de euros relacionado com o acordo assinado para a venda da participação financeira no Finibanco Angola S.A. “Ainda assim, os resultados líquidos consolidados do trimestre foram positivos, confirmando a tendência favorável verificada nos últimos cinco trimestres”, diz o Banco Montepio em comunicado de imprensa.