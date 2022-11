Foi o lançamento do Portugal Premium Experience, uma iniciativa da Associação Empresarial de Portugal (AEP) inserida no projeto Next Challenge Asia, cujo objetivo é apoiar a internacionalização das micro, pequenas e médias empresas portuguesas mostrando o potencial dos seus produtos e promovendo-os nas fileiras Agroalimentar, Casa, Infraestruturas (Água e Energia) e Materiais de Construção. Realizou-se nos dias 25 e 26 de outubro passado, em Vila Nova de Famalicão, e deu a conhecer o trabalho, os produtos e a qualidade das nossas PME a, nada mais, nada menos, do que 30 potenciais parceiros dos mercados japonês, sul-coreano e chinês que procuram sinergias com Portugal.

Um contacto muito próximo

Palestras, workshops setoriais, showcases empresariais e visitas a empresas foram algumas das ações inseridas na iniciativa. Houve oportunidade para networking e mostra de produtos.

A abertura decorreu na Casa das Artes, em Famalicão e, na sua intervenção, o administrador da AEP, Paulo Vaz, destacou “a importância da marca Portugal no apoio às PME quando vão iniciar um processo de internacionalização”. De seguida, os 30 empresários asiáticos presentes participaram nos workshops setoriais, cujos temas foram O Potencial do Setor Agroalimentar Português e o O Potencial dos Setores Portugueses Casa, Materiais de Construção e Infraestruturas (Água e Energia). No mesmo dia, foi feita uma mostra de produtos portugueses e, a terminar, a comitiva de empresários assistiu à conferencia promovida pela Câmara Municipal de Famalicão com o tema Do Madein ao Createdin – Valor Acrescentado e Sustentabilidade.

No dia seguinte, em grupos organizados por interesses estratégicos, os cerca de 30 empresários do Japão, Coreia do Sul e China visitaram algumas das PME locais.

Mas tudo isto é apenas o começo. Até meados de 2023, o projeto prevê realizar mais três ações nos mercados do Japão, Coreia do Sul e China, criando oportunidades para que as PME portuguesas possam operar num número maior de mercados de negócio.

“A diversificação de mercados é fundamental para o aumento de competitividade das nossas empresas, principalmente num momento tão sensível para a economia mundial. Este projeto é uma excelente porta de entrada para um mercado imenso, que tem as suas particularidades e que merece atenção redobrada da nossa parte no aconselhamento e acompanhamento dos empresários”, explica Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP.

Estudos e ferramentas digitais

Cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do FEDER, o Next Challenge Asia vem produzindo estudos e ferramentas digitais importantes para apoiar as empresas.

Já foram lançados três Estudos de Mercado — um sobre cada fileira, sendo que Materiais de Construção e Infraestruturas estão acoplados — que fazem um retrato do contexto internacional e da cadeia de valor dos setores além de uma análise estratégica de cada um dos mercados conforme a fileira a que respeitam e uma análise da concorrência com identificação dos principais players, bem como uma definição de modos de entrada e opções estratégicas a tomar no processo de exportação para aqueles mercados. O Estudo é de acesso gratuito e o download pode ser feito em aepnextchallengeasia.com/estudos-de-mercado/

Para facilitar o acesso e conhecimento dos mercados alvo do projeto e apoiar de uma forma transversal o processo de internacionalização, foram, ainda, produzidas ferramentas digitais. Estas permitem o acesso a informação de interesse sobre cada um dos mercados [Business Intelligence] e o Autodiagnóstico do grau de maturidade das empresas para iniciarem um processo de internacionalização para estes mercados em específico [Business Knowledge] e fornecem Passo a passo para uma estratégia de internacionalização de sucesso (ver caixa).

Prepare-se para a Ásia

A AEP aposta na promoção do conhecimento, na capacitação das PME e na comunicação junto dos mercados do Japão, Coreia do Sul e China. Através do Next Challenge Asia vai realizar mais três ações já no primeiro semestre de 2023, uma em cada mercado-alvo. Acompanhe todo este projeto em aepnextchallengeasia.com

Ferramentas ajudam a decisões seguras ↓ Mostrar ↑ Esconder Um dos apoios para a internacionalização das empresas pela AEP no âmbito do Next Challenge Asia foi a criação de ferramentas digitais que são verdadeiros braços direitos para os empresários e permitem projetar a internacionalização. Podem ser usadas separadamente. Em conjunto, asseguram uma tomada de decisão mais eficiente e completa.

Business Intelligence: conhecer os mercados-alvo

Esta ferramenta permite fazer a caracterização dos três mercados, comparando e identificando as oportunidades e as características chaves de cada um, por forma a auxiliar na tomada de decisão.

Business Knowledge: diagnosticar o nível de preparação

Baseando-se num inquérito sobre seis tópicos essenciais (conhecimento, capital humano, capital relacional, capacidade financeira, reputação e visão internacional), esta ferramenta permite que a empresa faça o diagnostico do seu nível de preparação quanto aos fatores críticos de sucesso, para iniciar o processo de internacionalização nos mercados asiáticos alvo.

Business Strategy: delinear um plano estratégico

Criada para que o empresário possa delinear um plano estratégico individual de abordagem aos mercados. Este plano é conseguido através de um questionário que avalia aspetos essenciais da envolvente interna e externa da empresa e o estabelecimento de objetivos a curto e médio prazo. Daqui, resultará uma estratégia de definição de segmentos de mercado, posicionamento e marketing-mix.

Para utilizar gratuitamente as ferramentas vá a ferramentas-digitais.aepnextchallengeasia.com