Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

É engraçado até um determinado momento, depois entra apenas numa espiral de ansiedade. Funciona quase como aquela velha teoria do copo meio cheio ou meio vazio, de quem percebe que é uma coisa boa ser um dos últimos a entrar em campo num Campeonato do Mundo mas ao mesmo tempo é mau andar só a ver os jogos dos outros enquanto se treina. Permite tirar ilações sobre o que se pode esperar de uma competição que por ser realizada a meio da época se transforma numa experiência nova, aumenta de forma natural os níveis de ansiedade por nunca mais chegar a hora – e sem se perceber ao certo para que lado os 90 minutos podem cair, porque entre nulos e encontros com poucos golos também houve as goleadas de Inglaterra e Espanha. Sim, qualquer equipa tem de gerir este turbilhão de sentimentos. No caso de Portugal, isso estava a ser feito com uma surpreendente confiança de Fernando Santos, de sorriso rasgado como não é habitual.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.