Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Minuto 90 com Diogo Varela para acompanhar aqui os últimos minutos do jogo Canadá-Marrocos. Marrocos a vencer com alguma distância.

A vencer por 2 x 0, Rita. Mas é um resultado, para quem está a acompanhar desde o primeiro minuto, minimamente mentiroso. E nós até costumamos ter a mentira como uma das notas.

Verdade.

Obviamente, o futebol é muito a questão da eficácia. Quando vais lá e marcas. Obviamente, é isso que decide os jogos, Rita.

O Canadá está a jogar muito bem, é isso? Tem muita posse de bola.

Sim, o Canadá não é que esteja a jogar muito bem, mas muito rapidamente olhando as estatísticas, o Canadá já fez oito remates para apenas três do lado marroquino, sendo que Marrocos em três remates marca dois, o Canadá em oito não marca. Portanto, é aqui uma diferença, tem mais do dobro dos remates. Mesmo a nível de posse de bola, embora haja aqui algum equilíbrio, o Canadá durante largos minutos dominou a partida, nove a um em pontapé de canto, nove cantos a favor do Canadá, apenas um para Marrocos. Só que a seleção marroquina, quer ao minuto 50, quer ao minuto 82, pelo mesmo jogador, Azzedine Ounahi, acaba por visar na partida, ganha aqui também este lado um bocadinho mais improvável, ele que joga em Espanha, no Girona, a marcar dois gols. E ao que tudo indica, Rita, já estamos a um minuto dos 90, o Canadá vai dizer adeus a uma competição que também recebeu, era um dos anfitriões, e Marrocos vai dar continuidade já ao que tinha feito em 2022. Recordando que a seleção marroquina apenas caiu nas semifinais do Campeonato do Mundo, pelo caminho eliminou não só a Espanha, mas também Portugal.

Claro.

Sim. Já vai estar nos quartos de final. Já estamos aqui nos oitavos. Este é o primeiro jogo dos oitavos de final e, portanto, Marrocos avança, ao que tudo indica, para os quartos de final desta competição, Rita, e vai ficar à espera do jogo que começa às 10 da noite entre a França e o Paraguai. É daí que sai o adversário, muito possivelmente de Marrocos, que vence por 2 x 0 e já estamos para lá do minuto 90.

Era impossível vermos um jogo de Marrocos-França, mas logo se vê. O Paraguai também ainda há de pronto.

Era um duelo interessante, até mesmo por causa daquela questão cultural. Sim, há muitos jogadores que são franceses e jogam por Marrocos e também já acontece o contrário, franceses a jogar por Marrocos e marroquinos a jogarem por França.

Ou seja, em podendo escolher, que muitas vezes escolhem Marrocos, outras vezes França.

Sim, há sempre aquela questão de que se calhar os melhorzinhos vão para França e os não tão bons vão para Marrocos.

E sabem que têm mais hipóteses de serem titulares na seleção marroquina, por exemplo.

Sim, porque França tem mesmo muita variedade.

Muita qualidade.

Até mais, tem qualidade em excesso, a verdade é essa. Oito minutos de compensação neste minuto 90 do Canadá-Marrocos. Portanto, diria oito minutos ainda é relativamente otimista para o Canadá tentar uma pequena graça.

Se fosse a Bélgica, se calhar ainda conseguiria marcar em cinco minutos.

A Bélgica fez isso mesmo. Eu acho que caso o Canadá se despeça deste Campeonato do Mundo, Rita, se calhar aquele pecado mortal da seleção canadiana foi ter ficado em segundo lugar no grupo. E eu digo isto por quê? Porque perdeu o fator casa. O Canadá jogou toda a fase de grupos em casa, jogou em Vancouver e também em Toronto, só que depois ficou no segundo lugar do grupo, atrás da Suíça, se não estou em erro. Deixa-me só aqui confirmar. Exatamente. Grupo B, ficou em segundo lugar atrás da Suíça e por ter ficado em segundo, começou a jogar nos Estados Unidos. Obviamente não quer dizer tudo, mas eu acredito que queira dizer muito.

Estão com jet lag. Olha, diz-me uma coisa, estamos a quatro minutos das 20:00, achas que conseguimos já atirar pérolas ao charco ou ainda é cedo? Ainda é cedo, a verdade é essa.

Sim, porque faltam seis minutos. É arriscado já começarmos aqui a atirar as nossas pérolas quando tudo pode mudar. Lá vem o Canadá, muita atenção, já na grande área, mas vai cortar a seleção marroquina. Olha que esta seleção de Marrocos, apesar de tudo, é uma seleção que dá gosto ver do ponto de vista defensivo. Eles são uma seleção muito solidária, muito entre ajuda e depois tem aquele lado mais cultural de Marrocos. Bem, já estava o guarda-redes do Canadá na área.

Pois é.

Um outro homem de amarelo.

Estão a dar tudo. Neste momento, Canadá não tem nada a perder, por isso está a apostar totalmente no ataque.

Mas é uma seleção de Marrocos que defende muitíssimo bem. Não só tem um bom guarda-redes, e eu tenho que dar este mérito ao nosso Nuno Santos, que também está ali do outro lado da regi. O Yassine Bounou nasceu no Canadá, o guarda-redes de Marrocos. Nasceu em Montreal. Ele até podia estar a representar o adversário de hoje.

Ainda bem que não está.

Embora tenha os pais marroquinos, mas nasceu em Montreal.

Estava a jogar pelo Canadá?

Não, guarda-redes marroquino. O guarda-redes marroquino nasceu no Canadá. Portanto, poderia ter aqui optado pela seleção adversária, mas decidiu A representar a seleção dos pais e fez uma bela exibição, mais uma por parte de Yassine Bounou. Depois tem, na minha opinião, o melhor lateral direito da atualidade, que é o lateral do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Faz parceria com o Nuno Mendes. Eu acho que o PSG tem os dois melhores laterais da atualidade, o lateral esquerdo português e o lateral direito marroquino. E o resultado está a dar razão à solidez defensiva de Marrocos e ao que tudo indica, poderemos ter Marrocos vs França, seria um grande duelo nos quartos de final deste campeonato do mundo.

E isso ainda irá faltar, é só para a semana, não é?

Sim.

Falta ainda toda esta ronda.

Posso-te dizer, Rita, que esse jogo...

Agora Canadá no ataque.

Sim, mas o cruzamento sai muito mal. Esse jogo a acontecer é dia 9 às 9 horas da noite.

É curioso, porque a primeira fase demora ainda algum tempo e depois é tudo tão rápido.

É na quinta-feira.

Acaba num instante e é de quatro em quatro anos.

Exatamente. Na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite. O duelo entre muito certamente Marrocos e depois ou França ou Paraguai.

E agora faltam três minutos para acabar o tempo de compensação e um para chegarmos às 8 horas da noite.

Está bem.

Começará um bocadinho mais tarde o jornal para podermos dar aqui o final deste jogo que está mesmo a acabar. Canadá, Marrocos. Marrocos a ganhar. Era mais ou menos expectável, tem tido uma equipa muito forte.

Sim, e se olharmos ao histórico das duas seleções, Rita, Canadá e Marrocos já se tinham defrontado por quatro vezes, sendo que a equipa marroquina nunca perdeu. Teve três vitórias e um empate. Pode agora somar aqui a quarta vitória, portanto, manter esse registo histórico de nunca perder frente ao Canadá.

Que ia marcar um livre.

É livre para o Eustáquio. Lá está o jogador do Porto e bola na barreira. Ainda a possibilidade para o Canadá, mas mal. Bola para fora, passe ao perigo.

Um perigo e agora menos de dois minutos para o final deste jogo.

Eu diria que agora é seguro.

A não ser que alguma coisa mude assim de repente.

Não, a pérola é fácil, Rita.

É o Biso.

É o Biso. O homem que marcou dois golos acaba por ser aqui claramente o herói da partida, Azzedine Ounahi.

Que joga em Girona. Tu disseste Girona.

No Girona, sim.

Eu digo Girona.

A cidade? Pois.

Sim, a cidade.

E o clube.

Bom, os jokers. Vamos então ao improvável deste jogo.

Olha, ir ao improvável, vou atribuir ao número nove de Marrocos, o Sofiane Rahimi, ele que acaba por aproveitar aqui o azar, o infortúnio do colega de equipa, o Ismael Saibari, que se lesiona ainda numa fase muito madrugadora da partida, uma lesão física e, portanto, Rahimi acaba por substituí-lo e contribui com uma assistência. Está ligado ao segundo golo, é um herói improvável.

E agora vamos à sentença.

Sentença desta partida: é o adeus a um dos anfitriões, ainda se mantêm os outros dois. O México e os Estados Unidos continuam em prova, o Canadá diz adeus e Marrocos continua.

E vai fechar os estádios. Acabou, já ninguém joga aqui.

Já ninguém joga no Canadá, acabou. E Marrocos continua a mostrar que o Qatar 2022 não foi uma casualidade.

Sim, não foi uma troca burocrática. Agora vamos à mentira. Foi gol agora!

Gol de Marrocos, 3 x 0. Inacreditável, Rita. Quando tudo apontava para que o Canadá ainda pudesse fazer o 2 x 1, é Marrocos que faz o 3 x 0. É uma equipa tão cínica, mas no bom sentido, claro. Vão lá e marcam, o futebol é assim.

São raçudos, como se costuma dizer.

É eficácia. Marca Marrocos e confirma de vez a qualificação, foi o meu joker. Foi o número nove, o Rahimi, que marcou o gol.

Sim, senhora.

Posso virar para a pérola.

E agora vamos à mentira.

A mentira. Sabes que apesar de tudo, é uma mentira um bocadinho cruel dizer que Marrocos não é que não tenha merecido vencer o jogo, mas o 3 x 0 parece-me claramente mentiroso.

É excessivo.

Para aquilo que fez o Canadá, mas é como eu te disse.

O futebol é assim mesmo.

O futebol é feito de eficácia.

Quase todas as conversas sobre futebol acabam assim: "É assim mesmo o futebol".

Contam as que estão lá dentro, as bolas que entram. E o Canadá não meteu nenhuma, Marrocos meteu três e é assim, Rita, que está escrita esta história.

E não deixa de atacar. Ou isto é repetição?

Não, isto é repetição. É a repetição do gol.

E agora sim, já com um minuto de avanço, depois dos oito minutos de compensação. Têm feito muito isto no mundial, prolongam sempre mais um bocadinho.

Este jogo, oito minutos já é assim um bocadinho fora do normal.

Já é puxar.

Geralmente vai ali aos quatro, cinco, seis. Oito já é um bocadinho esticado. Vamos deixar o nosso João Lourenço dar as notícias.

É isso, vamos começar. Foi 1 minuto 90 com Diogo Varela a acompanhar aqui o Canadá Marrocos. Marrocos ficou a ganhar por três bolas a zero.