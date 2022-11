Acompanhe aqui o nosso liveblog do Mundial.

Depois de oficialmente declarada a vitória do Japão contra a Alemanha (2-1), os apoiantes da equipa vencedora não foram logo festejar. Fazendo jus ao rótulo de povo asseado — já o fenómeno do minimalismo de Maria Kondo, mestre japonesa da arte de arrumação, havia dado sinais disso —, os adeptos ficaram no estádio Internacional Khalifa, no Qatar, recolhendo o lixo deixado nas bancadas por todos os que assistiram à surpreendente partida dos oitavos de final do campeonato do mundo, que, na quarta-feira, 23 de novembro, deu três pontos ao Japão.

Várias imagens e relatos nas redes sociais dão conta da limpeza levada a cabo pelos adeptos japoneses, que carregavam sacos de plástico azuis. E se para uns é surpreendente, para os nipónicos trata-se de um comportamento normal. Tanto assim é que o fenómeno foi observado já em várias ocasiões, incluindo no Mundial de 2018, depois de a equipa ter perdido os oitavos de final contra a Bélgica. Nem a derrota os demove.

“O que vocês acham especial não é nada incomum para nós“, disse à Al Jazeera Danno, um adepto japonês, que está no Qatar a assistir aos jogos do Mundial. “Quando deixamos uma sala, fazemos questão que fique arrumada. É o costume”, acrescentou. Um hábito que faz parte da “educação” e das “aprendizagens” de todos os dias: “Não conseguimos sair um sítio sem deixá-lo arrumado.”

A recolha de lixo no estádio não é exclusiva das partidas do Japão. Tanto assim é que imagens mostram japoneses a limparem o estádio Al Bayt, no domingo, 20 de novembro, depois do jogo de abertura entre o Qatar e o Equador. “A limpeza e arrumação são como uma religião para nós e no Japão valorizamos isto”, disse Saysuka, outra adepta do Japão, ao mesmo jornal, antes de soar o apito para o jogo contra a Alemanha.

“Olhem para este maravilhoso comportamento dos fãs japoneses que estão a limpar o estádio, apesar de o jogo não ter sido com eles, do seu país e de o lixo nem ser deles”, escreveu um utilizador numa publicação do Twitter, acompanhada por um vídeo.

No domingo, 27 de novembro, às 10h30, os Samurais Azuis jogam contra a Costa Rica.