A ex-ministra da Saúde e atual deputada do PS, Marta Temido, escolheu o programa de entretenimento da TVI para dar a sua primeira entrevista após sair de funções. Numa entrevista no programa “Goucha”, feita pelo apresentador homónimo, Temido colocou a ligação do seu nome uma candidatura a Lisboa no mesmo plano de “ideias que se põem em comunicação para ver como é que as pessoas reagem”. E acrescentou, sem dar uma resposta direta: “Como reajo? Rindo”.

A ex-ministra não deixou, no entanto, de elogiar o papel dos autarcas, dizendo que “deve ser dos exercícios mais difíceis”. Lembrou ainda que “costumava dizer”, durante a pandemia, que naquelas circunstâncias “só havia um lugar mais difícil: o de presidente de câmara”. Marta Temido considera o papel de autarca especialmente desafiante “pela abrangência dos temas e pela pressão diária que eu imagino que exista, porque há sempre algo na cidade que precisa [de ser feito]”.

O apresentador Manuel Luís Goucha ainda voltaria a insistir na questão no final da entrevista, mas Marta Temido voltou a fugir ao tema, sem negar essa ambição: “É preciso ter sentido de humor”.

Quando foi substituída na pasta da Saúde, Marta Temido saiu do Palácio de Belém a prometer continuar por estas andanças: “Tenho a política dentro de mim”. Pouco depois, no final de setembro, o Observador noticiou que seria candidata nas eleições internas do partido, como número dois à concelhia de Lisboa.

A sua lista, liderada por Davide Amado, presidente da junta de freguesia de Alcântara, venceu as eleições. Davide Amado disse na altura ao Observador que a entrada de Marta Temido na lista “honra muito” a candidatura. “É uma militante do PS-Lisboa que teve funções governativas e sempre se empenhou nas suas funções”, diz acreditando que Temido dará “o melhor dela” em prole da cidade.