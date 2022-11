Morreu a cantora Irene Cara, conhecida por hits de filmes clássicos dos anos 80

Morreu aos 63 anos a cantora, compositora, produtora e atriz, Irene Cara, que foi protagonista do filme “Fama”, onde interpretou a personagem Coco Hernandez. A agente da atriz, Judith A. Moose, confirmou a morte no Twitter da artista norte-americana, mas as causas da morte ainda não são conhecidas.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022