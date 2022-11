Nicholas Martin decorou o seu Mini Cooper SE eléctrico, produzido na fábrica de Oxford, com a ajuda da Mini britânica. O seu “Festive Mini” surge envolto por um conjunto de 3000 lâmpadas LED, capazes de produzir diferentes animações luminosas, de acordo com a programação. De diferentes cores a mensagens, passando pela capacidade de fazer a iluminação pulsar ao ritmo de qualquer música, tudo é possível para o Mini mais brilhante da história do modelo.

Decorar o Cooper SE eléctrico não foi fácil, mas talvez o mais difícil tenha sido vender a patrocinadores cada uma das lâmpadas que cobre o Mini por 2 libras, cerca de 2,33€. Quando Nicholas Martin ligou as 3000 luzes cintilantes do seu “Festive Mini” a 25 de Novembro, no centro comercial de Lexicon Bracknell, começou o tour de 2022, que visa reunir fundos destinados a instituições de caridade.

Os beneficiários das verbas angariadas pelo Mini luminoso vão ser a MS Trust e o Duchenne UK, entidades que defendem valores de que Martin é particularmente próximo. A sua mãe foi diagnosticada com esclerose múltipla há sete anos, tendo sido uma dos pacientes que a MS Trust ajudou a fazer luz sobre a sua condição clínica, bem como a encontrar a melhor forma de lidar com o problema.

Nicholas Martin recorda ainda que, anteriormente, realizou um evento surpresa com o jovem Marcus Rooks, diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, uma doença degenerativa que se caracteriza pela perda progressiva de massa muscular. Para Martin, a reacção de Rooks, bem como o imenso sorriso com que acolheu o espectáculo luminoso, confirmaram que o “Festive Mini” tem efectivamente a capacidade de distribuir alegria pelos muitos que necessitam dela.