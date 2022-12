O surfista português Frederico Morais qualificou-se na quinta-feira para os quartos final da última prova das Challenger Series da Liga Mundial de Surf (WSL), que decorre em Haleiwa, no Havai, enquanto Vasco Ribeiro foi afastado.

Na oitava bateria da terceira ronda do Haleiwa Challenger, Kikas foi segundo classificado, com 12,43 pontos (6,50 e 5,93 nas duas melhores ondas), ficando atrás do havaiano Imaikalani deVault, que fez 14,97 (8,27 e 6,70).

O australiano Liam O’Brien, com 12,23 (6,53 e 5,70), e o brasileiro Mateus Herdy, com 2,03 (1,03 e 1,00), foram eliminados.

Na terceira ronda dos quartos de final, Frederico Morais vai encontrar o japonês Kanoa Igarashi, o australiano Morgan Cibilic e o francês Kauli Vaast.

Antes, Vasco Ribeiro tinha sido eliminado, ao ser terceiro no segundo heat, com 13,04 pontos (8,77 e 4,27), atrás do australiano Ethan Ewing, com 17,27 (9,50 e 7,77), e do italiano Jesse Mendes, com 13,83 (8,00 e 5,83), enquanto o havaiano Ezekiel Lau foi último, com 11,50 (6,50 e 5,00).

Ainda em competição continua Teresa Bonvalot, que se qualificou para os quartos de final, mantendo as aspirações de entrar no circuito principal da WSL em 2023.

Na luta pelo acesso às meias-finais, a olímpica portuguesa vai defrontar as havaianas Bettylou Sakura Johnson e Zoe McDougall e a australiana India Robinson.

O período de espera do Haleiwa Challenger, a última etapa das Challenger Series, que dão apuramento para o circuito principal da WSL, decorre até 07 de dezembro na ilha de Oahu, no Havai, Estados Unidos.