A segunda parte de “Harry & Meghan” chega com mais três episódios esta quinta-feira, dia 15, à Netflix e a plataforma de streaming já partilhou o novo trailer da série documental. Nele, o duque de Sussex acusa a imprensa britânica de publicar mentiras em defesa de William: “Eles [imprensa britânica] mentiram para protegerem o meu irmão”. E acrescentou: “Eles nunca estiveram dispostos a dizer a verdade para nos protegerem”.

“Questiono-me sobre o que nos teria acontecido se não tivéssemos abandonado [a família real] quando o fizemos”, começa por se ouvir no trailer em que o duque diz que ele e a mulher foram vítimas de”gaslighting”, um tipo de abuso psicológico em que as situações são manipuladas e distorcidas a favor do abusador.

Embora as acusações sejam sempre feitas com o pronome “eles”, que não deixa claro a quem o duque se refere, o mesmo trailer publicado no site da Netflix substitui a referência a “eles” por “imprensa britânica”.

Ao que tudo indica, a segunda parte de “Harry & Meghan” vai focar-se na rutura do casal com a família real e na partida para os Estados Unidos. “É o voo da liberdade”, vê-se Harry a dizer enquanto se filma dentro de um avião, presumivelmente no momento em que abandonou o Reino Unido.

Tyler Perry, o ator norte-americano que lhes emprestou a casa para se instalarem nos primeiros tempos no seu novo país, também vai participar nestes episódios. “Eles queriam ser livres para amar e para serem felizes. Eu admiro isso”, declara num clipe do trailer.

“Para passarmos ao próximo capítulo, é preciso terminar o primeiro”, continua Harry, seguido por Meghan: “Isto deu-nos a oportunidade de construirmos a casa que sempre quisemos.”

A primeira parte de “Harry & Meghan” estreou na Netflix na passada quinta-feira, dia 8, e caiu como uma bomba na imprensa britânica. “Derradeira traição”, “quão baixo podem descer?”, “está na altura de lhes retirarem os títulos” e acusações de mentiras preencheram as manchetes dos jornais. No The Times foi até publicado um fact-checking que desmancha algumas das imagens usadas pelo casal para representar o assédio dos paparazzi. Leia o artigo do Observador para saber mais sobre este tema.