De cada vez que nos sentamos a escrever sobre um disco, um livro, um filme, qualquer peça de arte, com a preocupação de os abrir a um terceiro — o leitor, que ainda não os conhece — temos o dever ético, diria, de procurar a objetividade, mesmo sabendo que ela nunca será possível. Trata-se de arte, não de ciência; de pessoas, não de coisas; de alquimia, mais do que de química. Cada obra de arte produz um efeito diferente em cada observador e, quantas vezes, até um efeito diferente no mesmo observador consoante a ocasião da observação. Porque a arte tem de contar com isto: mais do que o acabamento perfeito da obra, ela é o conjunto de possibilidades do encontro. Assim, o escriba senta-se a articular, sabendo que deve servir ao leitor uma opinião livre das coisas que são só dele, das coisas que precisou de ver no disco ou no filme, mas que, no fundo, suspeita não estarem lá.

E todavia há ocasiões em que a única forma de ser menos desonesto consigo é partilhar um pouco de contexto. É impossível o cronista separar-se do facto de ter acabado de ver partir uma das pessoas de quem foi mais amigo ao longo da vida como ela foi até aqui. Impossível não saber que andou a ouvir este disco antes e depois desse facto e que a música lhe continuou a falar, não necessariamente de forma diferente, mas mais profunda. O novo longa duração de Manuel Fúria não fala de morte, não assim, não da biológica, não explicitamente. Não está de luto. Não está a chorar. Está soturno, observa como um dos velhos deste café que tenho agora em volta. Não está de luto nem morreu. Ele ainda quer mexer no mundo, ainda o quer afetar com a sua saudade, o seu desapontamento, a sua melancolia, a sua sabedoria, o seu gosto, a sua maturidade. Mas na capa tem uma pedra tumular – e chama-se Os Perdedores. E, caramba, não há maior derrota do que a morte. Aquele dia em que um sentido deixa de ser matematicamente possível. Já diziam os Xutos, numa das suas mais lapidares e subvalorizadas frases: “A vida é sempre a perder”.

[o vídeo de “Os Perdedores”:]

