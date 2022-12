O pequeno João Simão da Silva, sempre que podia, ia para a porta da escola do irmão mais velho em Mourão à espera de um pão com manteiga e de um copo de leite. “Só gostava de cantar, nem que fosse por um copo de leite ou rebuçados, gostava era de cantar”. O lanche simples, recordado como uma memória carinhosa que tanto se quer viva, é lembrada ao Observador por João Simão, hoje, ontem e amanhã, conhecido como Marco Paulo, um dos grandes cantores românticos portugueses, com milhões de discos vendidos. Agora, aos 77 anos, vai recordar a sua vida através de uma minissérie sobre si na SIC, produzida pela Coral, com estreia marcada para o próximo dia 1 de janeiro de 2023. “Nem durmo, estou ansioso”, diz o cantor.

A história será contada em três atos, percorrendo a infância, adolescência e vida adulta de Marco Paulo, numa viagem desde os anos 40, quando nasceu, até ao primeiro cancro, passando pela sua incursão militar e a relação difícil com o pai, que nunca aceitou que o cantor decidisse escolher esta carreira. Fernando Luís e Diogo Martins (entre outros) dão-lhe corpo, Manuel Pureza (“Pôr do Sol”) deu-lhe a realização, Vera Sacramento, Susana Tavares e Sara Rodi (Coral) deram-lhe o argumento. Já Marco Paulo, que assistiu a algumas cenas gravadas em sua casa, em Sintra, só pediu uma coisa: “Não queria coisas inventadas, nem nada que não fosse verdade. Não queria que alterassem nada que eu contei”, conta o intérprete de êxitos como “Eu Tenho Dois Amores”.

Apesar da já longa carreira, Marco Paulo “nunca imaginou” que a sua vida pudesse dar uma série. Nesse exercício, por vezes feliz, por vezes duro, o cantor não sabe bem como vai reagir no próximo domingo quando for espectador da sua própria vida através do pequeno ecrã. Especialmente se o tema for os seus pais. O seu primeiro cancro. A passagem pelo serviço militar. No fundo, tudo. “As discussões que tinha com o meu pai, que não queria artistas lá em casa, preferia que fosse para as finanças como ele. Só que eu não queria saber, fazia mini concertos aos empregados nos sítios onde trabalhava. Não sei como vai ser. A minha mãe salvou-me de ser afogado em Arcos de Valdevez. Não sei como vou reagir quando estiver a ‘reassistir’ ao meu primeiro cancro. Ao funeral da minha mãe. Ou quando estive na Guiné. Vai ser muito difícil”, conta.

