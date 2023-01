O Consumer Electronics Show (CES), um dos maiores eventos do mundo da tecnologia, arranca na quinta-feira, 5 de janeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, mas já está a mexer.

O evento (de 5 a 8 de janeiro) tenta ser uma bola de cristal para as tendências que vão marcar o ano. Assim, é aí que muitas marcas revelam produtos que vão chegar às lojas nos próximos meses. Mas o CES é também o momento para desvendar novos conceitos e revelar protótipos – que, em alguns casos, nem chegam a tornar-se um produto viável.

A apresentação da Samsung, um dos expositores neste evento, só está marcada para quarta-feira, 4 de janeiro, mas a empresa já começou a revelar alguns produtos, entre monitores e eletrodomésticos conectados. No campo dos protótipos, salta à vista o Flex Hybrid, um tipo de ecrã que a marca descreve como “o futuro dos dispositivos móveis inteligentes”.

Qual a promessa deste tipo de ecrã? Quer juntar num único ecrã duas opções de formato, o dobrável e o extensível. Em comunicado, a empresa apresenta alguns detalhes sobre o conceito: no lado esquerdo é possível dobrar o equipamento, enquanto do lado direito é possível tornar o ecrã maior numa lógica extensível. Assim, é possível ver vídeos num ecrã de 10,5 polegadas com um rácio de 4:3 ou, aumentando o ecrã, em 12,4 polegadas e em 16:10.

Atualmente, a empresa já tem no mercado diversos equipamentos dobráveis, em dois tipos de gama. A primeira a ser lançada, a Fold, permite dobrar o telefone ao meio, como se fosse um livro, enquanto a gama Flex voltou a introduzir no mercado a lógica dos telefones que se fecham em concha.

No ano passado, a tecnológica sul-coreana voltou a testar novos formatos, com a lógica dos ecrãs extensíveis, revelando em setembro um ecrã expansível horizontalmente que pode ir até às 17,3 polegadas. Aliás, este equipamento vai fazer a estreia ao público também no CES, detalhou a Samsung – estarão disponíveis no evento os protótipos Flex Solo, que só pode ser aumentado de um lado, e o Flex Duet, que pode expandir-se em ambas as direções.

Neste momento, estas novidades na área dos ecrãs são reveladas como protótipos, não havendo por isso qualquer indicação sobre se vão algum dia chegar às mãos dos consumidores.