As empresas tecnológicas já começam a levantar a ponta do véu sobre os equipamentos que, daqui a alguns meses, vão marcar presença na concorrida época de compras natalícia. Como tem sido habitual ao longo dos últimos anos, a sul-coreana Samsung volta a escolher agosto para anunciar novos modelos, dedicando atenções ao segmento dos telefones dobráveis.

Os Fold 4 e Flip 4 são as novidades do segmento Galaxy Z, a designação para a área de equipamentos dobráveis da marca, uma linha que foi iniciada em 2019. Nesse ano, a empresa agitou as águas com o lançamento do primeiro Fold, na altura numa fasquia de preços ainda mais elevada, acima dos dois mil euros.

