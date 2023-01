O Sporting de Braga venceu este sábado em casa o Boavista por 1-0, na 16.ª jornada da I Liga de futebol, e reduziu para três pontos a diferença para o líder Benfica, que no domingo tem dérbi com o Sporting.

Um golo solitário de Vitinha, aos 46 minutos, garantiu o quarto triunfo consecutivo aos bracarenses no campeonato, num jogo em que o novo selecionador nacional, o espanhol Roberto Martínez, esteve nas bancadas.

Com a vitória deste sábado, o Sporting de Braga passa a somar 37 pontos, no segundo lugar, e coloca pressão sobre o líder Benfica, que no domingo recebe o Sporting, enquanto os ‘axadrezados’, que têm um jogo em atraso e que até tinham vencido na última jornada que disputaram, são nonos, com 20.