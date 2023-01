A plateia do Teatro São Luiz que esta quinta-feira à noite assistia a uma performance da peça “Tudo Sobre a Minha Mãe” foi surpreendida quando Keyla Brasil, atriz e performer travesti, interrompeu o espetáculo em protesto contra a falta de representatividade de atores transgénero – um protesto que acabou por ter consequências rápidas.

Baseada no filme homónimo de Pedro Almodóvar, a peça parte de um texto de Samuel Adamson (com tradução de Hugo van der Ding) e encenação de Daniel Gorjão. A história inclui duas personagens trans, Agrado e Lola. A primeira interpretada pela atriz trans brasileira Gaya de Medeiros, e a segunda pelo ator cisgénero André Patrício.

Foi precisamente este último o alvo do protesto. No vídeo partilhado na página de Instagram do duo musical Fado Bicha (que participou na organização da “ação direta”), é possível ver Keyla Brasil a subir, seminua, ao palco, gritando a palavra “transfake” e exigindo a André Patrício que descesse do palco e tivesse “respeito” por aquele lugar.

