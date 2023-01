Os norte-americanos Playboi Carti e Meek Mill vão juntar-se a Travis Scott como cabeças-de-cartaz do festival Rolling Loud, que decorre na Praia da Rocha, em Portimão, entre 05 e 07 de julho, divulgou a organização.

Segundo uma publicação na página oficial do festival na rede social Twitter, Playboi Carti atua no dia 06 e Meek Mill no dia 07, depois de Travis Scott já ter sido anunciado para o primeiro dia da segunda edição portuguesa do autodenominado maior festival de hip-hop do mundo.

O cartaz inclui, ainda, os ‘rappers’ britânicos Central Cee e Aitch, o coletivo britânico de hip-hop D-Block Europe, a norte-americana Glorilla, Destroy Lonely, Gucci Mane, J.I.D, Joey Bada$$, Kodak Black, Mariah the Scientist, Soulja Boy e T-Rex, entre outros.

O alinhamento anunciado também apresenta dois nomes portugueses: o cantor de hip-hop ProfJam e o grupo Wet Bed Gang, composto por vários ‘rappers’ de Vialonga, em Vila Franca de Xira, que decidiram unir-se em 2014.

A primeira edição do festival norte-americano Rolling Loud em Portugal deveria ter acontecido no verão de 2020, mas foi adiada para julho de 2021 e depois reagendada, para 2022, sempre devido à pandemia da covid-19.

Na sua primeira edição em Portugal o cartaz incluía como cabeças de cartaz nomes como o ‘rapper’ e produtor J. Cole, A$AP Rocky e Future.

O festival só admite a entrada a maiores de 18 anos.

