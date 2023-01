Quando se passa por uma moeda caída no chão e se repara que o tamanho não é digno do esforço que seria despendido no movimento de a apanhar, a ignorância prevalece perante a falta que aqueles cinco cêntimos adicionariam à carteira onde seriam colocados, deixando passar em claro que anteriormente pertenciam a alguém.

No dia seguinte, perante a mesma situação, adota-se igual atitude. Na próxima semana, o mesmo. No mês que vem, novamente a mesma inação. Certo dia, chega-se à garrafeira e faltam trocos para completar o pagamento do champanhe que se contava usar nos festejos e pensa-se no jeito que teria dado desenferrujar o corpo de preguiça e fletir as costas para apanhar as moedas que, em acumulado, teriam mais valor do que a sua individualidade poderia fazer parecer.

Numa competição de regularidade, os pontos que definem a classificação final também se amealham pelo caminho e nem aqueles que aparentemente possam parecer mais fáceis se podem desperdiçar. O mesmo é dizer que o Benfica, do pedestal da liderança e da época consistente que está a realizar, não se pode dar ao luxo de deixar para trás o que no fim lhe pode valer o título. Na viagem à Capital do Móvel, em encontro antecipado da jornada 20, os encarnados defrontavam o último classificado da Primeira Liga, o Paços de Ferreira, e, mesmo perante a hipotética facilidade de uma vitória no confronto, havia esforços a fazer para sair com a vitória.

Como tudo o que é feito antes da hora é propício a um planeamento ajustado para fazer face a uma adversidade, o Benfica trouxe uma estratégia eficaz. O treinador encarnado, Roger Schmidt, deu a titularidade a Gonçalo Guedes em detrimento de Draxler. Otamendi, regressado após castigo, também rendeu Morato no centro da defesa. O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, respondeu com a inclusão de Nigel Thomas no lugar de Uilton, extremo que tinha sido titular na partida anterior frente ao Sp. Braga e onde os pacenses venderam cara a derrota.

