Fora da Taça da Portugal, a perder o título da Taça da Liga e o pomposo cognome de campeão inverno que tinha sido seu nos últimos dois anos, no playoff da Liga Europa com adversários de peso e sem profundidade de plantel que permita sonhar de forma ambiciosa, quarto lugar do Campeonato sem margem de erro para poder ainda reentrar na luta por uma vaga na pré-eliminatória da Liga dos Campeões com a consequente possibilidade de arrecadar à cabeça uma fatia importante do orçamento para o exercício 2023/24. Por mais voltas que se possa dar, por mais saldos positivos que as contas possam voltar a ter sem que se perceba ao certo o impacto estrutural dos mesmos, por mais análises a um projeto desportivo que quando começa a dar baby steps tomba para trás com a voracidade do mercado, esta era a realidade do Sporting no primeiro dia de fevereiro. Rúben Amorim sabe de tudo isso. E foi à luz de tudo isso que teve uma conferência de imprensa na antevisão ao encontro em Alvalade que não foi apenas mais uma conferência de imprensa.

Ponto 1: a saída de Pedro Porro e a necessidade de venda de ativos por parte da SAD leonina. “O Porro é mais do que aconteceu com o Nuno Mendes, com o Matheus [Nunes]… Mais do que a relação profissional, e claro que fazem falta, a relação pessoal é algo que sentimos muito. A nossa relação é muito próxima, vai fazer falta. No futebol habituamo-nos desde muito jovens a mudar. Um dia são nossos filhos, os nossos melhores amigos, e agora é filho do Conte. Continuamos amigos, sigo em frente, agora os preferidos são outros. Os meus jogadores são sempre os melhores do mundo. Um jogador com as caraterísticas do Porro não se arranja e é por isso que bateram a cláusula dele. Olhar para um jogador que é lateral direito e tem tantos golos e assistências… Temos de tentar construir outro, é o que vamos fazer”, comentou numa fase em que a contratação de Héctor Bellerín não estava ainda oficializada por parte do clube verde e branco.

Ponto 2: a aposta em jovens como Ousmane Diomande, mesmo por valores bem mais altos do que costuma ser normal. “É um jogador com muito talento e as pessoas não sabem a quantidade de clubes que tinha atrás dele. Nós conseguimos às vezes porque arriscamos e dizemos aos miúdos que vêm para a equipa principal. Este é o nosso projeto e é assim que vamos crescer pois, caso contrário, estaremos sempre a vender ‘Porros’. Aqui as contas são feitas para parecer muito dinheiro e, para nós, o jogador mais caro da história é um dia normal em outros clubes. Fico estupefacto com as contas que fazem… No caso do Paulinho quase que meteram o dinheiro da gasolina. Em dois laterais, o Nuno Mendes e o Porro, fizemos quase 50 milhões por cada, se fizermos as contas com o Edwards [e a percentagem do passe]”, salientou ainda.

Ponto 3: a arbitragem da final da Taça da Liga e o castigo de três jogos a Paulinho, que por altura da mesma conferência não era oficial. “Estamos a crescer nos jogos grandes e sou eu que peço que sejam cada vez mais agressivos. Eles não têm de habituar-se à forma de jogar do Otávio ou do Pepe, outras pessoas é que se têm de habituar e eles têm que ser cada vez mais assim. As coisas têm de ser iguais para os dois lados. Se forem, estamos de acordo. Paulinho? É um jogador experiente mas, em certos momentos, é difícil manter a calma. Eu como treinador sei que as confusões acontecem”, referiu numa das raras vezes desde que chegou a Alvalade em que colocou no discurso a questão da igualdade de critérios em torno da gestão de um encontro.

