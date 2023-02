(Em atualização)

O compositor norte-americano Burt Bacharach, autor de canções como “I Say a Little Prayer” e “Walk on By”, morreu esta quarta-feira, na sua casa em Los Angeles, confirmou o The Washington Post. Tinha 94 anos.

Mestre da canção pop, Bacharach, um dos compositores mais importantes do século XX, trabalhou com mais de mil artistas e teve mais de uma centenas de canções nos tops de venda dos Estados Unidos e Reino Unido. Criou canções para vozes como Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield e Tom Jones. Os seus temas foram adaptados por artistas como Elvis Presley e White Stripes.

Durante várias décadas, colaborou ativamente com o letrista Hal David, que morreu em 2012, aos 91 anos. Venceu seis Grammys e três Óscares.

Burt Bacharach nasceu a 12 de maio de 1928 em Kansas City, no Missouri, e cresceu no bairro de Kew Gardens, em Nova Iorque. Foi nesta última cidade que teve o primeiro contacto com o mundo do jazz e da música clássica, nomeadamente com compositores como Stravinsky e Ravel.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Formado em música em escolas em Montreal, Nova Iorque e Califórnia, Bacharach tornou-se pianista profissional, acompanhando artistas como Vic Damone, os Ames Brothers e Paula Stewart, com quem casou em 1953, divorciando apenas três anos depois. O compositor casou outras três vezes, com Angie Dickinson (1965), com quem teve uma filha, Nikki; Carole Bayer Sage (1982); e Jane Hansen (1993), com quem teve dois filhos, Oliver e Raleigh.

No final dos anos 50 e início dos anos 60, Bacharach acompanhou a cantora e atriz Marlene Dietrich na sua digressão europeia como compositor e maestro. Foi nesse período que conheceu em Nova Iorque o letrista Hal David, com quem iniciou uma colaboração de sucesso, que se prolongou até aos anos 80. Duas das primeiras canções que criaram em conjunto, “The Story of My Life”, de Michael Holliday, e “Magic Moments”, de Perry Como, chegaram ao número um do top britânico.

Entre os temas criados por Bacharach e David contam-se vários temas clássicos da pop, como “I Say a Little Prayer”, de Aretha Franklin, “What’s New Pussycat?”, de Tom Jones, “The Look of Love”, by Dusty Springfield, ou “Make It Easy on Yourself”, dos Walker Brothers.

Nos anos 80, o compositor começou a colaborar com a sua então mulher, Carole Bayer Sage, que escreveu letras para canções interpretadas por Neil Diamond, Roberta Flack, Christopher Cross e para o tema do filme “Arthur” (1981), que garantiu a Bacharach o segundo Óscar pela “Melhor Canção Original”. A popularidade do também pianista decaiu a partir da década de 1980, quando trabalhou com artistas como Elvis Costello, Dr. Dre e Sheryl Crow.

Leia também: