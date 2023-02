Sete meses depois de ter revelado o concept descapotável com base no Cooper eléctrico de três portas, a Mini decidiu avançar para a produção em série do seu primeiro cabrio a bateria. Produzido nos Países Baixos numa edição limitada a 999 exemplares para todo o mundo, o Cooper SE Cabrio destinará apenas 13 unidades ao mercado português, com um preço de 62.000€.

O valor, praticamente mais 25.000€ que o Mini eléctrico de carroçaria fechada, justifica-se pelo facto de se tratar de uma série bastante exclusiva e, simultaneamente, por este novo modelo se assumir como o primeiro descapotável eléctrico de quatro lugares no segmento premium.

Partilhando os órgãos vitais e praticamente todos os elementos estruturais com o Cooper SE fechado, o Cabrio monta o mesmo motor de 135 kW/184 cv e a mesma bateria com 32,6 kWh de capacidade. Mas, em troca do prazer de poder andar de cabelos ao vento, o condutor vê a autonomia ficar ainda mais limitada, sendo que a capacidade de aceleração também se ressente. Face ao Cooper eléctrico convencional, o Cabrio perde 32 km no alcance entre recargas, anunciando 201 km de autonomia em ciclo combinado WLTP, de revela-se oito décimas mais lento a superar a barreira dos 100 km/h (8,2 segundos versus 7,3).

O seu principal elemento distintivo é, como não poderia deixar de ser, a capota, com o construtor britânico a optar pela solução em lona de accionamento automático já disponibilizada noutras versões descapotáveis da gama da Mini. Cores para a carroçaria há apenas duas metalizadas (Enigmatic Black e White Silver), que contrastam com uma série de detalhes cor de bronze, nomeadamente as molduras da grelha, faróis e farolins, bem como os puxadores das portas e da bagageira. A completar a estética do conjunto, os logótipos da marca e a designação do modelo surgem em preto, sem esquecer o característico emblema “E”, à frente e atrás, a sinalizar que este Mini Cabrio é eléctrico. Quanto ao número edição limitada, é inscrito nas side scuttles.

No interior, a marca destaca o head-up display para que o condutor não tire os olhos da estrada, enquanto os serviços eDrive já conhecidos do Cooper SE 3 Portas fornecem uma série de dados e de dicas relativos à condução eléctrica. No que toca a sistemas de segurança e de assistência à condução, o Cabrio a bateria oferece o Active Cruise Control com função Stop & Go e o Mini Driving Assistant, entre outras funcionalidades. Não foram avançados quaisquer dados relativamente à bagageira, que na versão fechada disponibiliza 211 litros, ou 731 litros com o rebatimento das costas dos bancos de trás.