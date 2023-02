O ex-diretor desportivo do Vitória de Setúbal Valter Vieira surgiu em escutas telefónicas de 2017 revelando que o Benfica tinha prometido pagar 10 mil euros a cada atleta do Vitória de Setúbal que defrontou o FC Porto, no Estádio do Dragão, a 19 de março desse ano, avança a CNN esta quinta-feira. A partida terminou empatada (1-1) e os encarnados foram campeões com seis pontos de avanço sobre os dragões, conquistando o tetra.

“Eles têm de dar a mala. O Benfica tem de se chegar à frente”, disse Vitor Vieira — hoje no Vizela — que depois confirmou à Polícia Judiciária o pagamento destes incentivos.

As informações sobre o chamado “Jogo da mala” constam do megaprocesso que há já cinco anos corre contra o Benfica e são referentes a incentivos monetários, os chamados pagamentos para ganhar, dados aos clubes pequenos nos jogos contra os principais rivais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na altura, estes incentivos não configuravam crimes de corrupção — a lei, entretanto, foi alterada a 2 de maio de 2017. Ainda assim, explica a CNN, neste caso em particular, pelo facto de os pagamentos terem sido feitos em dinheiro vivo e não terem sido decrementados, são considerados crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Numa outra escuta, Valter Vieira contou ao jogador Nelson Lenho, na altura no Chaves, que o Benfica já tinha oferecido 15 mil euros a cada jogador da BSAD, caso estes conseguissem derrotar o FC Porto.

De acordo com a CNN, a BSAD reagiu à notícia garantindo que “aos jogadores [do clube], nunca o Benfica ofereceu qualquer prémio para se ganhar ao FC Porto”.

O megaprocesso que visa o Benfica foca-se, sobretudo, em corrupção desportiva, com suspeitas de suborno a atletas para facilitar nos jogos contra o Benfica.