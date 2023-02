Não era complicado perceber por antecipação quem iria ser galardoado numa grande cerimónia da France Football ou da FIFA. Não era, nunca foi, agora não é, no futuro não será. E não tem de haver necessariamente passagem de informação para fora, como também aconteceu em edições passadas – basta olhar para a lista de presenças confirmadas, analisar todo o contexto à volta desse prémio em específico e perceber a natureza humana com todas as suas virtudes e defeitos. Por tudo isto, o anúncio da atribuição do The Best a Lionel Messi pela segunda vez na carreira, tantas como Cristiano Ronaldo (2016 e 2017) ou Lewandowski (2020 e 2021), era mais do que anunciado. E nem mesmo o facto de não ter feito parte dos 30 melhores da Bola de Ouro de 2022 depois de ter ganho o troféu pela sétima vez em 2021 beliscou essa inevitabilidade.

Como se sabia antes? Fácil: o todo poderoso Real Madrid, que juntou nos últimos meses o Mundial de Clubes e a Supertaça Europeia à Champions e à Liga espanhola, estaria representado apenas por Emilio Butrageño, o antigo craque que lidera hoje o departamento de Relações Internacionais dos merengues e que, para quem o conhece, é o melhor exemplo de cordialidade, educação e saber estar no mundo do futebol. De resto, nem as sombras. Nem Karim Benzema, o Bola de Ouro de 2022. Nem Thibaut Courtois, guarda-redes que fez uma exibição monstruosa na final da Champions. Nem Luka Modric, um indiscutível em qualquer melhor equipa que se forme. Nem Vinícius, um jogador estranhamente à parte do nível máximo a nível mundial apesar de continuar a evoluir a olhos vistos. Nem Carlo Ancelotti, vencedor da quarta Champions da carreira entre a carreira de jogador e a de treinador. Só mesmo Butrageño foi a Paris porque Paris era de Leo Messi.

