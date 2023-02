Em atualização

Pode uma data ser mais do que uma formalidade? Em condições normais, não. Aliás, olhando para os outros anos da atribuição do The Best, ser em agosto, novembro ou janeiro era praticamente igual por melhor que fossem os arranques de temporada. No entanto, o ano de 2022 foi atípico em vários aspetos, a começar pela realização de um Campeonato do Mundo em novembro e dezembro que obrigatoriamente teria impacto na atribuição do prémio. E se para muitos a escolha de Lewandowski em 2021 foi considerada quase como uma correção à injustiça da vitória de Messi na Bola de Ouro, agora a mudança podia ser de outro índole.

Mais uma vez, e em condições normais, Karim Benzema seria o natural vencedor do prémio The Best após ter ganho também a sua primeira Bola de Ouro. Marcou 44 golos (mais 15 assistências) em 46 jogos pelo Real Madrid, foi fundamental nas reviravoltas épicas que levaram a equipa ao triunfo na Liga dos Campeões, foi o melhor marcador da Liga que terminou com a vitória dos merengues. Por mais voltas que se tentasse dar, o avançado que tantas vezes foi tudo menos unânime tornara-se na opção única para a escolha do melhor do ano. Contudo, houve um Mundial. Um Mundial onde o avançado não esteve por lesão, um avançado onde Lionel Messi fez mais do que estar e levou a Argentina às costas até à conquista do título no desempate por grandes penalidades. E isso reabriu a discussão para o The Best que chegava no final de fevereiro.

O duelo entre os dois avançados que tantas vezes foram adversários na Liga espanhola era o ponto alto de uma gala que iria premiar os melhores do ano para a FIFA e que, na perspetiva nacional, teria um outro ponto de curiosidade que passava pela presença ou não de jogadores portugueses na Melhor Equipa, algo que acontecera em todas as edições desde a criação dos galardões em 2016 e que no ano passado tinha feito com que a Seleção tivesse pela primeira vez dois elementos na lista final (Rúben Dias além de Ronaldo). E aconteceu mesmo, desta vez com João Cancelo a entrar no lote de jogadores eleitos em 2022.

A cerimónia que decorre em Paris começou com um discurso de Gianni Infantino, presidente da FIFA, que voltou a agradecer ao Qatar “pela organização de um Campeonato do Mundo fantástico”, recordando que este ano haverá o Mundial feminino. Mihjalovic, Vialli e Pelé foram também recordados pelo suíço. “Pelé era o futebol, perdemo-lo mas ele será para sempre eterno”, destacou perante a família do brasileiro antes de ser passado um vídeo que recordava alguns dos melhores momentos do Rei que morreu em dezembro. “Quando olho para o Pelé, vejo um atleta muito à frente do tempo, que foi uma inspiração para mim e para todos. Também me lembro dele como um amigo querido, num dos momentos mais difíceis da minha vida esteve comigo depois da operação ao joelho e num dos melhor quando ganhei o Mundial de 2002. Foi o Rei do desporto mais popular e mostrou que o negro pode ser o melhor e que pode combater o racismo. O legado dele vai ser eterno”, comentou de forma emocionada o ex-avançado Ronaldo Fenómeno, antes de ser entregue à família do antigo jogador uma recordação. Jairzinho também esteve presente.

Prémio The Best masculino

Karim Benzema (Real Madrid/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lionel Messi (PSG/Argentina)

Quem ganhou nas outras edições? Cristiano Ronaldo (2016), Cristiano Ronaldo (2017), Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019), Robert Lewandowski (2020) e Robert Lewandowski (2021)

Prémio The Best feminino

Alex Morgan (San Diego Wave/EUA)

Beth Mead (Arsenal/Inglaterra)

Alexia Putellas (Barcelona/Espanha) – VENCEDORA

Quem ganhou nas outras edições? Carli Lloyd (2016), Lieke Martens (2017), Marta (2018), Megan Rapinoe (2019), Lucy Bronze (2020) e Alexia Putellas (2021)

Prémio The Best Treinador masculino

Carlo Ancelotti (Real Madrid/Itália)

Didier Deschamps (França/França)

Pep Guardiola (Manchester City/Espanha)

Walid Regragui (Marrocos/Marrocos)

Lionel Scaloni (Argentina/Argentina) – VENCEDOR

Quem ganhou nas outras edições? Claudio Ranieri (2016), Zinedine Zidane (2017), Didier Deschamps (2018), Jürgen Klopp (2019), Jürgen Klopp (2020) e Thomas Tuchel (2021)

Prémio The Best Treinador feminino

Sonia Bompastor (Lyon/França)

Emma Hayes (Chelsea/Inglaterra)

Bev Priestman (Canadá/Inglaterra)

Pia Sundhage (Brasil/Suécia)

Martina Voss-Tecklenburg (Alemanha/Alemanha)

Sarina Wiegman (Inglaterra/Países Baixos) – VENCEDORA

Quem ganhou nas outras edições? Silvia Neid (2016), Sarina Wiegman (2017), Reynald Pedros (2018), Jill Ellis (2019), Sarina Wiegman (2020) e Emma Hayes (2021)

Prémio The Best Guarda-redes masculino

Alisson (Liverpool/Brasil)

Ederson (Manchester City/Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina) – VENCEDOR

Bono (Sevilha/Marrocos)

Quem ganhou nas outras edições? Gianluigi Buffon (2017), Thibaut Courtois (2018), Alisson (2019), Manuel Neuer (2020) e Édouard Mendy (2021)

Prémio The Best Guarda-redes feminino

Christiane Endler (Lyon/Chile)

Ann-Katrin Berger (Chelsea/Alemanha)

Mary Earps (Manchester United/Inglaterra) – VENCEDORA

Merle Frohms (Wolfsburgo/Alemanha)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/EUA)

Sandra Paños (Barcelona/Espanha)

Quem ganhou nas outras edições? Sari van Veenendaal (2019), Sarah Bouhaddi (2020) e Christiane Endler (2021)

Prémio Puskas Melhor Golo

Mario Balotelli (Demirspor/Itália)

Francisco González Metilli (Central Córdoba/Argentina)

Amandine Henry (Lyon/França)

Theo Hernández (AC Milan/França)

Alou Kuol (Austrália/Austrália)

Kylian Mbappé (França/França)

Marcin Oleksy (Warta Poznan/Polónia) – VENCEDOR

Salma Paralluelo (Villarreal/Espanha)

Dimitri Payet (Marselha/França)

Richarlison (Brasil/Brasil)

Alessia Russo (Inglaterra/Inglaterra)

Quem ganhou nas outras edições? Mohd Faiz Subri (2016), Olivier Giroud (2017), Mohamed Salah (2018), Dániel Zsóri (2019), Son Heung-min (2020) e Erik Lamela (2021)

Prémio FIFA Melhor Adepto

Abdullah Al Salmi (Arábia Saudita)

Adeptos do Japão

Adeptos da Argentina – VENCEDORES

Quem ganhou nas outras edições? Adeptos do B. Dortmund e do Liverpool (2016), adeptos do Celtic (2017), adeptos do Peru (2018), Silvia Grecco (2019), Marivaldo Francisco da Silva (2020) e adeptos da Finlândia e da Dinamarca (2021)

Prémio FIFA Fair-Play

Luka Lochoshvili

Quem ganhou nas outras edições? Atlético Nacional (2016), Francis Koné (2017), Lennart Thy (2018), Marcelo Bielsa e Leeds (2019), Mattia Agnese (2020) e Dinamarca e equipa médica (2021)

Prémio FIFA Melhor Equipa do Ano masculina

Courtois

Hakimi

João Cancelo

Virgil Van Dijk

Casemiro

Kevin de Bruyne

Luka Modric

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Karim Benzema

Erling Haaland

Quem ganhou nas outras edições? Neuer; Dani Alves, Sergio Ramos, Piqué, Marcelo; Modric, Kroos, Iniesta; Ronaldo, Messi e Luis Suárez (2016); Buffon; Dani Alves, Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Iniesta; Ronaldo, Messi e Neymar (2017); De Gea; Dani Alves, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kanté, Modric, Hazard; Ronaldo, Messi e Mbappé (2018); Alisson; Sergio Ramos, Van Dijk, De Ligt, Marcelo; Modric, De Jong, Hazard; Ronaldo, Messi e Mbappé (2019); Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies; Thiago, Kimmich, De Bruyne; Ronaldo, Messi e Lewandowski (2020); Donnarumma; Rúben Dias, Bonucci, Alaba; Kanté, Jorginho, De Bruyne; Ronaldo, Messi, Haaland e Lewandowski (2021)

Prémio FIFA Melhor Equipa do Ano feminina