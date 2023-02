O conservadorismo é uma família política muito variada. É para apresentá-la que Miguel Morgado estará na Academia Observador entre os dias 13 de março e 3 de abril, segundas-feiras, sempre às 18h30. Neste curso de 6 horas, que os assinantes do Observador podem comprar com desconto, o conservadorismo será posto em perspetiva diante das grandes doutrinas políticas como o socialismo ou o liberalismo, das grandes questões económicas, constitucionais ou sociais e será também analisado à luz da história.

Miguel Morgado é Professor Auxiliar do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Entre 2011 e 2015 foi assessor político do Primeiro Ministro e entre 2015-2019 foi deputado à Assembleia da República. Tem traduzido clássicos do pensamento político como Locke ou Montesquieu e é autor de livros como O Conservadorismo do Futuro.

Mais informações na Academia Observador.