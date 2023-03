Aos 60 anos, Michelle Yeoh tornou-se na primeira mulher asiática a receber uma indicação e a vencer o Óscar de Melhor Atriz pelo papel de Evelyn Wang, no filme “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”, da dupla de realizadores Daniel Kwan e Daniel Scheinert (uma das sete estaturetas conquistadas). Um feito considerável para quem iniciou percurso há cerca de quatro décadas e que nos últimos anos tinha estado mais distante dos principais holofotes. Perante a notícia da nomeação, a atriz disse ao The Hollywood Reporter, que esta distinção ia muito além de si mesma. “No momento atual, e de forma constante, tenho asiáticos que chegam a mim e dizem: ‘Podes fazer isso, estás a fazer isso por nós’. Entendo totalmente. Durante muito tempo, eles não foram reconhecidos, nem ouvidos”.

Está, certamente, a viver o momento mais alto da sua carreira. A renomeada atriz malaia-chinesa tornou-se conhecida internacionalmente, em 1997, como bond girl em “007 – O Amanhã Nunca Morre” e pelo papel de exímia lutadora em “O Tigre e o Dragão” (2000), de Ang Lee. Mas a sua carreira há muito que tinha começado, quando em ainda em Hong Kong, surgiu como nome destacado dos muitos filmes de ação asiáticos em que participou, realizados nessa época dourada do cinema chinês, durante a década de 1980. O Óscar – já depois de ter ganho o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Cinema — Comédia ou Musical, bem como o prémio homónimo no Critics’ Choice e nos Independent Spirit award – é a cereja em cima do bolo. E muito embora não seja exatamente o relançar de uma carreira, que nunca parou, este é porventura um momento auspicioso para a atriz que faz também parte da saga “Avatar”, de James Cameron.

