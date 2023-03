“Tudo em Todo o lado ao mesmo tempo” ganhou quase todos os Óscares mais importantes na madrugada deste domingo. Era candidato a 11 estatuetas. Levou as de Melhor Filme, Realização, Atriz, Argumento Original, Montagem, Atriz Secundária e Ator Secundário. Como é que um filme sobre uma mulher entre universos paralelos que inclui mãos com dedos de salsichas, uma lavandaria e muito kung fu à mistura ascendeu a improvável favorito nesta temporada de prémios e pôs Hollywood a falar de empatia e representatividade?

O filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conhecidos como “Daniels”, não seria o candidato óbvio para cair nas graças da Academia. A história é a de Evelyn Wang, imigrante chinesa nos Estados Unidos, matriarca à frente de uma lavandaria, que precisa de tratar dos seus impostos – e, já agora, organizar uma festa do Ano Novo Chinês – quando se vê arrastada para a missão de salvar o mundo. Evelyn tem de aprender a saltar entre universos para acessar a diferentes versões dela própria e assim concretizar a dita missão. Cada “salto” traz um universo novo e com ele uma nova camada de referências que tem feito as delícias de cinéfilos mundo afora. Está lá a melancolia e romantismo do cinema de Wong Kar Wai, o frenesim da cozinha de “Ratatouille”, o futurismo de Stanley Kubrick, os filmes de artes marciais, o kung-fu.

O ritmo da montagem lança o espectador para duas horas de uma experiência sensorial que às vezes se confunde com alucinação. E é essa viagem tresloucada por tantos mundos que torna “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” um filme singular que desafia as fronteiras entre géneros cinematográficos. Sob diferentes lentes pode ser categorizado como drama familiar, filme de ação, aventura, comédia e até pisar o terreno da ficção científica. Mas é indiscutível que é um filme sobre o multiverso, um multiverso absurdo que convenceu a crítica e o público.

